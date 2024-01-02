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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Израиль отклонил предложение ХАМАС о паузах в боях более чем на месяц

Axios: Израиль отказался от новой сделки с ХАМАС по освобождению заложников
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сделка, представленная ХАМАС, включала три этапа, каждый предусматривал прекращение огня более чем на месяц в обмен на освобождение заложников. Израиль потребовал подготовить «более приемлемое предложение»
Фото: Maja Hitij / Getty Images
Фото: Maja Hitij / Getty Images

ХАМАС через катарских и египетских посредников передал Израилю новое предложение об освобождении заложников, которых боевики удерживают в секторе Газа, но израильская сторона его отклонила, сообщает Axios со ссылкой на источники.

По данным издания, сделка включала в себя три этапа. Каждый предполагал введение режима прекращения огня более чем на месяц в обмен на освобождение захваченных людей. Помимо того Израиль должен был бы освободить несколько палестинских заключенных из тюрем.

Третий этап включает прекращение войны, вывод войск Израиля из сектора Газа и создание в эксклаве правительства, которое не будет связано с ХАМАС и получит поддержку США, Египта и Катара.

ХАМАС отказался от предложения Израиля о перемирии
Политика
Фото:Israel Defense Forces / Reuters

Тель-Авив счел предложение необоснованным, сообщил один из израильских чиновников. По его словам, Израиль попросил посредников, чтобы те постарались подготовить «более приемлемое предложение», и они «работают над этим».

По данным израильской стороны, в ходе нападения на страну в начале октября боевики похитили около 240 человек, в том числе иностранных граждан. В результате соглашения о временном прекращении огня удалось освободить около ста человек. Перемирие, введенное в конце ноября, продержалось неделю, 1 декабря, боевые действия возобновились. В секторе Газа остаются более 100 заложников, пока попытки освободить их не увенчались успехом.

24 декабря премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о расширении боевых действий в секторе Газа. По его словам, это «единственный способ вернуть похищенных». Израильский премьер выразил уверенность, что война с ХАМАС продлится еще несколько месяцев. 1 января в ЦАХАЛ сообщили, что планируют вывести из сектора Газа пять бригад: три, которые обычно занимаются подготовкой военнослужащих, и две бригады резервистов. Часть из них вернется к гражданской жизни, чтобы поддержать экономику.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Израиль ХАМАС заложники сектор Газа
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