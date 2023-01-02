Власти Киева и области сообщили о взрывах

Власти сообщили о взрывах и работе ПВО в Киеве и области

В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога. Власти Киевской, Полтавской и Днепропетровской областей сообщили о работе ПВО

Фото: Christophe Gateau / dpa / picture-alliance / ТАСС

В Киеве и Киевской области слышны взрывы, сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщили Киевская городская военная администрация, а также глава администрации Киевской области Алексей Кулеба. В областной военной администрации призвали жителей оставаться в укрытиях.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, взрыв прогремел в Деснянском районе столицы. «Все службы следуют на место», — написал он. Позднее Кличко сообщил об одном пострадавшем.

В ночь на 2 января воздушная тревога объявлена в столичном регионе, а также ряде областей Украины. В том числе она звучит в Полтавской области в центре страны — руководитель областной военно-гражданской администрации Дмитрий Лунин сообщил, что там работает ПВО. Председатель Днепропетровской военной администрации Валентин

Резниченко также заявил о работе системы.

Взрывы в Киеве также звучали ночью 1 января, говорил Кличко. О работе ПВО сообщали в Киевской и Николаевской областях. Ранее взрывы в украинской столице прогремели за несколько часов до этого — 31 декабря. Они произошли, по словам Кличко, в Соломенском, Печерском и Голосеевском районах Киева. Власти Хмельницкого сообщили об ударе по военному объекту.

В этот день, как заявило российское Минобороны, российские военные атаковали объекты оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованные в производстве беспилотных аппаратов. Кроме того, удары нанесли по местам стоянки, хранения и запуска ударных дронов.

Россия наносит удары по объектам военного управления и энергетики Украины с начала октября. Президент России Владимир Путин объяснял это ответом на действия Киева. По данным Госпогранслужбы Украины, всего за прошедший год воздушная тревога звучала в стране около 14 870 раз. Из-за ударов пострадала энергосистема Украины.