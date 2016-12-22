Лидер Ирана рассказал о методах врагов по созданию проблем для страны

Враги Ирана используют все средства, которые у них есть, для того чтобы обеспокоить страну и начать в ней беспорядки, считает лидер Ирана Али Хаменеи, комментируя протесты, которые уже почти неделю продолжаются в стране

Али Хаменеи (Фото: AP)

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в своем заявлении относительно последних событий в стране отметил, что виновными в массовых беспорядках и волнениях в стране являются враги исламской республики. Обращение аятоллы опубликовано на его официальном сайте.

«В недавних событиях враги Ирана объединились и использовали различные средства, который находятся у них в распоряжении, включая деньги, оружие, политику и разведывательные силы, с целью обеспокоить исламскую республику. Враг всегда ищет любую возможность и любую щель, чтобы проникнуть и нанести удар по иранской нации», — говорится в заявлении иранского лидера.

Он подчеркнул, что достоинство, безопасность и развитие иранской нации связаны с самопожертвованием мучеников. По его мнению, врагам страны мешают «совершать свои зверства» дух мужества, жертвы и вера внутри нации. При этом он не уточнил, кто именно является врагами страны.

Хаменеи пообещал, что еще выступит с заявлением по поводу протестных движений, после того как посоветуется со своими приближенными. Это произойдет, добавил он, «как настанет время».

В Иране уже почти неделю продолжаются массовые протесты. Мятежники выходят на улицы с лозунгами против коррупции, инфляции, безработицы и высших органов власти. С 28 декабря было задержано более 300 человек, из них порядка 100 находятся под арестом. Жертвами столкновений с силами безопасности стало уже 20 человек.

По мнению секретаря Высшего совета безопасности страны Али Шамхани, за организацией протестов стоят США, Великобритания и Саудовская Аравия. Он обвинил руководство этих стран в управлении протестными настроениями в социальных сетях и подчеркнул, что их действия являются организованным вмешательством во внутренние дела Ирана.