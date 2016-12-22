Премьер-министр Польши рассказал о приеме украинских беженцев

Премьер-министр Польши объяснил отказ страны принимать беженцев из Северной Африки и Ближнего Востока тем, что Польша «значительно способствует» снижению напряженности в Восточной Европе

Матеуш Моравецкий (Фото: Wiktor Dabkowski / Global Look Press)

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что решение отказать в приеме беженцам из Северной Африки и Ближнего Востока не было ошибкой. Так он ответил на вопрос журналиста TVP о том, что из-за такой политики Польшу ждет «наказание» от Брюсселя.

«Мы последовательно придерживаемся позиции, которую [правящая партия] «Право и справедливость» сформулировала до выборов 2015 года. Мы не примем беженцев из Северной Африки и Ближнего Востока, потому что это наше суверенное решение», — заявил он.

В то же время он сообщил, что Польша помогает Евросоюзу другим способом. «На восточной границе Евросоюза мы значительно помогаем снизить напряжение, потому что уже приняли как минимум несколько десятков и, может быть, сотен беженцев из Украины», — сказал Моравецкий.

Ранее в Министерстве семьи, труда и социальной политики Польши сообщили, что в стране, по приблизительным данным, работает около 900 тыс. украинцев, По словам замдиректора министерства Магдалены Свеклей, власти зарегистрировали более 1,2 млн заявлений о намерении трудоустроить иностранцев, большинство из этих заявлений касается граждан Украины.

«Чаще всего украинцы работают в строительной сфере, в сфере промышленной переработки, в сельском хозяйстве, в сферах питания, транспорта и торговли», — рассказала она, отметив, что украинцев высокой квалификации приезжает все больше.

В отношениях между Украиной и Польшей в последнее время обозначились разногласия во взглядах на историю. Так, глава политического кабинета МИД Польши Ян Парис заявлял, что на Украине занимаются «фальсификацией истории и притеснением польского меньшинства». Президент Украины Петр Порошенко в свою очередь замечал, что от «исторических конфликтов» между двумя странами выигрывает «не Украина, не Польша, а Россия», и предлагал оставить «историю историкам».