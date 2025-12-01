 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине⁠,
0

Axios узнал, что в Майами обсудили возможные будущие границы Украины

Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
В основном на встрече американские и украинские чиновники обсуждали вопросы границ. Но главным вопросом для Киева после переговоров с США в воскресенье остается позиция России. Встреча Уиткоффа и Путина пройдет 2 декабря
Стив Уиткофф
Стив Уиткофф (Фото: Eva Marie Uzcategui / Reuters)

Переговоры между США и Украиной в воскресенье были сосредоточены на том, где будет проведена фактическая граница с Россией в рамках мирного соглашения, пишет Axios со ссылкой на украинских чиновников.

США хотят, чтобы Украина отказалась от занимаемых территорий, убедить Москву заключить мир, но это будет «болезненная и политически взрывоопасная уступка» со стороны Киева.

Украинские чиновники охарактеризовали встречу украинской и американской делегацией как «сложную» и «интенсивную», но продуктивную. Переговоры, по их словам, проходили в разном составе. Так, после первого часа число участников сократилось до трех с каждой стороны, а потом секретарь СНБО Рустем Умеров провел личную встречу с Уиткоффом.

«Главный вопрос — какова позиция россиян и реальны ли их намерения. Посмотрим, что [спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив] Уиткофф привезет из Москвы», — сказал источник издания.

Встреча спецпосланника Трампа и российского президента Владимира Путина пройдет в Москве завтра, 2 декабря. Ранее Москва заявляла, что готова положить предложения Вашингтона в основу будущих договоренностей.

Уиткофф сообщил, когда вылетит в Москву на переговоры с Путиным
Политика
Стивен Уиткофф, Марко Рубио и Джаред Кушнер

По итогам переговоров пока не удалось окончательно согласовать проект мирного соглашения, но прогресс есть. Об этом говорил и Умеров, и госсекретарь США Марко Рубио. Американская сторона настаивает, что нужно учитывать позиции обеих сторон, и, несмотря на какой бы то ни было общий знаменатель с Украиной, предстоят также переговоры с Москвой, писал «РБК-Украина».

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что после встречи делегаций Украины и США вопрос о гарантиях безопасности для Украины остался нерешенным, в то время как переговоры касались возможности проведения выборов на Украине и обмена территориями между Россией и Украиной.

В мирном плане США предусмотрено, что ВСУ должны уйти из ДНР и ЛНР, а Херсон и Запорожье получат «замороженный статус» вдоль линии соприкосновения. Москве передали основные параметры мирного плана по результатам переговоров делегаций США, Украины и ЕС в Женеве, сообщил Песков. Президент США Дональд Трамп говорил, что изначальный план из 28 пунктов был сокращен до 22. Путин, комментируя первую версию документа, отмечал, что он может стать основой для переговоров.

