Уиткофф сообщил, когда вылетит в Москву на переговоры с Путиным

Переговоры спецпосланника Трампа и российского президента пройдут в Москве 2 декабря. Уиткофф отправится в Россию после обсуждения мирного плана с украинской делегацией

Стивен Виткофф, Марко Рубио и Джаред Кушнер (Фото: Eva Marie Uzcategui / Reuters)

Спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф во время перерыва во встрече с украинской делегацией заявил, что оценивает переговоры с представителями Украины «позитивно», передает «Суспiлне». Также он подтвердил, что завтра полетит в Москву, чтобы во вторник, 2 декабря, встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Встреча делегации Украины с американской стороной проходит в Майами, в личном гольф-клубе Уиткоффа Shell Bay. В переговорах по обсуждению деталей мирного плана помимо Уиткоффа принимают участие госсекретарь Марко Рубио и зять Трампа Джаред Кушнер. Украинскую делегацию возглавляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

20 ноября США представили свой мирный план по урегулированию конфликта на Украине, изначально состоявший из 28 пунктов. Позже в Женеве прошли консультации с участием европейских стран и представителей Киева, по итогам которых документ был сокращен до 22 положений. На выходных Умеров и другие представители Киева отправились во Флориду для консультаций с командой Дональда Трампа, включая госсекретаря Марко Рубио, Джареда Кушнера и спецпосланника президента Стива Уиткоффа, чтобы согласовать позиции по мирному плану перед его обсуждением с Москвой.

Глава украинской делегации Умеров отметил, что стороны обсуждают будущее Украины, гарантии безопасности и недопущение повторного конфликта. По данным Axios, ключевыми остаются территориальный вопрос и механизмы безопасности — единственные пункты, по которым не удалось добиться согласия на переговорах в Женеве.

Москва готова положить предложения Вашингтона в основу будущих договоренностей, но «где-то нам точно совершенно нужно садиться и серьезно обсуждать какие-то конкретные вещи, нужно все положить на дипломатический язык», говорил Путин.