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Протесты в Казахстане ,  
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Назарбаев рассказал, что решение отдать власть Токаеву «приняли в штыки»

Назарбаев: выбор Токаева в качестве преемника многие «восприняли в штыки»
Сюжет
Протесты в Казахстане
Некоторые тайно опасались, что Токаев не сможет «потянуть президентскую ношу», написал Назарбаев в своей книге. Протесты в 2022 году он связал с борьбой за власть и с запозданием «очнувшихся» соперников
Касым-Жомарт Токаев и Нурсултан Назарбаев
Касым-Жомарт Токаев и Нурсултан Назарбаев (Фото: Владислав Воднев / Sputnik / РИА Новости)

Многие в Казахстане «восприняли в штыки» решение бывшего президента Нурсултана Назарбаева выбрать в качестве преемника Касыма-Жомарта Токаева. Об этом сам Назарбаев написал в своих мемуарах «Моя жизнь. От зависимости к свободе». Книга вышла в свет 1 декабря. Цитаты из нее приводит Tengrinews.

«Некоторые из тех, кто был против (тайно, конечно) моего состоявшегося решения о выборе преемника, мечтали занять пост президента. Сначала они не смогли выразить несогласие со мной. Затем они не смогли выразить несогласие с волеизъявлением народа на выборах», — отметил бывший президент.

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Политика
Нурсултан Назарбаев

Нурсултан Назарбаев впервые был избран президентом в 1991 году и занимал этот пост более 25 лет. Он решил сложить полномочия 19 марта 2019-го. На следующий день исполняющим обязанности главы государства стал тогдашний председатель сената Касым-Жомарт Токаев. Летом того же года он одержал победу на внеочередных президентских выборах.

Как отмечает Назарбаев, Токаев до своего назначения и.о. президента всю жизнь работал в сфере дипломатии и «практическими вопросами экономики» занимался не более трех лет, когда был вице-премьером и премьер-министром Казахстана. «Эти люди втайне опасались, что он не сможет во всей полноте потянуть президентскую ношу и, стало быть, ответственность за все дела в жизни страны», — пишет Назарбаев.

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Протесты и беспорядки в январе 2022 года Назарбаев назвал самым тяжелым испытанием за 30-летнюю историю независимости Казахстана, а также связал их с борьбой за власть. Бывший президент полагает, что о его уходе в отставку догадывались, но не знали, когда это случится, поэтому, считает он, претенденты на место главы государства «очнулись с запозданием».

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По мнению экс-президента, сигналом к активизации противников Токаева стало решение Назарбаева передать ему руководство в правящей партии «Нур Отан» (в 2022 году переименована в «Аманат»). «Потому что считается, что у лидера партии значительно возрастают шансы на победу в выборах. Теперь противники убедились в том, что и на выборах 2024 года я буду поддерживать Токаева. Это означало, что он будет президентом до 2029 года. То есть надежда терялась окончательно», — считает он.

«Истинное лицо радикальной оппозиции», считает Назарбаев, раскрылось во время протестов в Казахстане в январе 2022 года. Экс-президент утверждает, что в обращении через Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой в России признана экстремистской и запрещена) к митингующим «был указан код украинских операторов», а штаб Мухтара Аблязова (казахский банкир, более десяти лет проживает в Европе, называл себя лидером казахской оппозиции, заочно приговорен к длительным срокам в Казахстане и России) находился в Киеве.

«Он [Аблязов] открыто говорит о своей причастности к кровопролитию. Говорит с гордостью и удовлетворением. Страдания людей воспринимает как свою победу в политике», — отметил Назарбаев.

Экс-президент выразил мнение, что события января 2022 года стали испытанием для Казахстана, которое удалось пройти. «Народ, преодолевший подобное и сохранивший свой внутренний стержень, — это сильный народ. Несомненно, у такой страны светлое будущее», — заключил он.

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Нурсултан Назарбаев мемуары Касым-Жомарт Токаев Казахстан преемник беспорядки протесты
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