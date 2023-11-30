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Назарбаев в мемуарах признал, что у него есть вторая жена и еще два сына

Нурсултан Назарбаев в мемуарах признал, что у него есть вторая жена и два сына
Ранее было известно только об официальном браке с Сарой Назарбаевой, на которой экс-президент женился в 1962 году, у них три дочери. Еще одна жена, Асель, появилась в начале 2000-х. Сара знала о второй супруге мужа и их детях
Нурсултан Назарбаев
Нурсултан Назарбаев (Фото: пресс-служба президента Казахстана / ТАСС)

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев написал книгу воспоминаний «Моя жизнь», в одном из отрывков он рассказал о своей второй семье, пишет Orda.kz.

Речь идет об Асель Исабаевой, которая родила Назарбаеву двух сыновей — Таумана (в 2005 году) и Байкена (в 2008 году).

Назарбаев рассказал, что впервые увидел Исабаеву во время своего визита в город Талдыкорган на юго-востоке Казахстана. Она принимала участие во встрече его у трапа самолета с цветами. «Известно, что для участия в такой церемонии подбирают самых пригожих из местных девушек», — отметил бывший президент.

По его словам, образ молодой красавицы не уходил из его памяти, а однажды в газете он увидел, что она завоевала Гран-при на конкурсе «Мисс Казахстан», и так смог ее отыскать.

«Наше знакомство переросло во взаимную симпатию, а симпатия — в сближение. Постепенно мы стали встречаться. И в облике, и в мыслях Асель я увидел много качеств, которые искал. А главное — я избавился от тянувшегося годами душевного одиночества», — пишет Назарбаев в книге.

Они заключили брак «по мусульманскому обычаю». После рождения первого сына от Исабаевой глава государства решил рассказать обо всем жене Саре (были женаты с 1962 года, в браке родились три дочери — Дарига (1963), Динара (1967) и Алия (1980)). Она «проявила благородство», а дочери «правильно» поняли отца, сказано в мемуарах.

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Назарбаев, фактически руководивший Казахстаном с 1989 по 2019-й, родился в 1940 году, то есть на момент рождения сына от Исабаевой ему было 65 лет. Портал Respublika писал, что в конкурсе «Мисс Казахстан» Исибаева участвовала в 1999 году, ей было 19 лет.

В 2021 году, как пишет издание, она носила фамилию Курманбаева (вероятно, по матери), и сменила ее недавно. Портал отмечает, что женщина на тот момент была «художественным руководителем двух государственных танцевальных заведений» в области балета и национальных танцев.

Respublika сообщает, что у Назарбаева была еще одна жена, вторая после Сары, — стюардесса Гульнара Ракишева. Она родила ему двух дочерей, указывает издание.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Нурсултан Назарбаев Казахстан жены
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