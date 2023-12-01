Финский МИД открыл онлайн-курс про санкции против России

Ответственность за соблюдение санкций, в том числе против России, лежит на организациях, поэтому они должны знать, как им следовать, считает МИД Финляндии. Курс может пройти любой желающий

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Финский МИД подготовил онлайн-курс о том, как следовать санкциям, сообщается на сайте ведомства.

Видеокурс рассказывает не только о базовых аспектах санкций, но и об «особенностях санкций против России».

Министр иностранных дел Элина Валтонен отметила, что ограничения ЕС против России «беспрецедентно обширны» и возникают проблемы с их реализацией. Однако, чтобы они были эффективны, все должны знать, как их применять, пояснила глава МИДа. В ведомстве также напомнили, что ответственность за соблюдение санкций лежит на организациях.

Темы курса включают:

основы санкций и то, как их применять;

замораживание средств и принципы запретов на экспорт и импорт;

выявление случаев обхода санкций, инструкции по проведению комплексной проверки.

Вводный курс продолжительностью несколько часов может пройти любой желающий, за его прохождение дадут сертификат, добавили в МИДе.

В середине ноября Еврокомиссия приняла предложения по 12-му пакету санкций в отношении России и передала их на рассмотрение странам — членам ЕС. Они должны обсудить пакет и принять его единогласным решением. Новые ограничения в том числе будут нацелены на то, чтобы «урезать оставшиеся доходы России от экспорта алмазов в Европу и партнерские страны».

Москва считает санкции незаконными. Кремль предупредил. что они сохранятся на долгие годы.