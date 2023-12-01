Reuters сообщил о переносе поставок на Украину высокоточных ракет GLSDB
Поставки на Украину высокоточных ракет дальнего действия из США отложены на 2024 год, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Речь идет о высокоточных бомбах GLSDB (разработаны компаниями Boeing и Saab), они способны поражать цели на расстоянии до 160 км. Киев нуждается в них, чтобы дополнить ограниченную партию дальнобойных ракет ATACMS, переданных Вашингтоном осенью, отмечает Reuters.
Ожидалось, что Украина может получить первую партию GLSDB весной. Теперь, по данным агентства, Boeing передаст снаряды США в конце декабря, после чего в течение нескольких месяцев военные будут проводить их испытания, прежде чем их отправят на Украину.
По словам представителя Пентагона, ведомство рассчитывает предоставить GLSDB Киеву в первой половине 2024 года после испытаний.
Контракт на начало производства GLSDB был подписан только в марте, поэтому сроки передачи их Украине пришлось отложить до конца года, пояснили там.
В октябре газеты The Wall Street Journal и The New York Times со ссылкой на источники писали, что Украина за последние дни получила небольшое количество ракет ATACMS. По данным изданий, они были переданы тайно и оснащены кассетными боеприпасами. Позднее президент Владимир Зеленский заявил, что военные применили дальнобойные ATACMS. «ATACMS себя показали», — отметил он. В конце месяца Минобороны России сообщило, что военные сбили две ракеты ATACMS. Это был первый случай, когда ведомство заявило о том, что такие ракеты смогли сбить.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя передачу Киеву ATACMS, а также американских танков Abrams, указывал, что «нет никакой панацеи и оружия, которые способны изменить расстановку сил на поле боя».