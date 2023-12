Reuters сообщил о переносе поставок на Украину высокоточных ракет GLSDB

Пентагон рассчитывает передать высокоточные снаряды Киеву в первой половине 2024 года после испытаний, сообщает агентство. Они должны дополнить ограниченную партию дальнобойных ракет ATACMS, переданных Вашингтоном осенью

Поставки на Украину высокоточных ракет дальнего действия из США отложены на 2024 год, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Речь идет о высокоточных бомбах GLSDB (разработаны компаниями Boeing и Saab), они способны поражать цели на расстоянии до 160 км. Киев нуждается в них, чтобы дополнить ограниченную партию дальнобойных ракет ATACMS, переданных Вашингтоном осенью, отмечает Reuters.

Ожидалось, что Украина может получить первую партию GLSDB весной. Теперь, по данным агентства, Boeing передаст снаряды США в конце декабря, после чего в течение нескольких месяцев военные будут проводить их испытания, прежде чем их отправят на Украину.

По словам представителя Пентагона, ведомство рассчитывает предоставить GLSDB Киеву в первой половине 2024 года после испытаний.

Контракт на начало производства GLSDB был подписан только в марте, поэтому сроки передачи их Украине пришлось отложить до конца года, пояснили там.

В октябре газеты The Wall Street Journal и The New York Times со ссылкой на источники писали, что Украина за последние дни получила небольшое количество ракет ATACMS. По данным изданий, они были переданы тайно и оснащены кассетными боеприпасами. Позднее президент Владимир Зеленский заявил, что военные применили дальнобойные ATACMS. «ATACMS себя показали», — отметил он. В конце месяца Минобороны России сообщило, что военные сбили две ракеты ATACMS. Это был первый случай, когда ведомство заявило о том, что такие ракеты смогли сбить.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя передачу Киеву ATACMS, а также американских танков Abrams, указывал, что «нет никакой панацеи и оружия, которые способны изменить расстановку сил на поле боя».