 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Reuters сообщил о переносе поставок на Украину высокоточных ракет GLSDB

Reuters: США отложили поставки на Украину высокоточных ракет GLSDB на 2024 год
Сюжет
Военная операция на Украине
Пентагон рассчитывает передать высокоточные снаряды Киеву в первой половине 2024 года после испытаний, сообщает агентство. Они должны дополнить ограниченную партию дальнобойных ракет ATACMS, переданных Вашингтоном осенью

Поставки на Украину высокоточных ракет дальнего действия из США отложены на 2024 год, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Речь идет о высокоточных бомбах GLSDB (разработаны компаниями Boeing и Saab), они способны поражать цели на расстоянии до 160 км. Киев нуждается в них, чтобы дополнить ограниченную партию дальнобойных ракет ATACMS, переданных Вашингтоном осенью, отмечает Reuters.

Ожидалось, что Украина может получить первую партию GLSDB весной. Теперь, по данным агентства, Boeing передаст снаряды США в конце декабря, после чего в течение нескольких месяцев военные будут проводить их испытания, прежде чем их отправят на Украину.

По словам представителя Пентагона, ведомство рассчитывает предоставить GLSDB Киеву в первой половине 2024 года после испытаний.

NYT узнала об опасениях Белого дома, что ATACMS не помогут Украине
Политика
Фото:lockheedmartin.com

Контракт на начало производства GLSDB был подписан только в марте, поэтому сроки передачи их Украине пришлось отложить до конца года, пояснили там.

В октябре газеты The Wall Street Journal и The New York Times со ссылкой на источники писали, что Украина за последние дни получила небольшое количество ракет ATACMS. По данным изданий, они были переданы тайно и оснащены кассетными боеприпасами. Позднее президент Владимир Зеленский заявил, что военные применили дальнобойные ATACMS. «ATACMS себя показали», — отметил он. В конце месяца Минобороны России сообщило, что военные сбили две ракеты ATACMS. Это был первый случай, когда ведомство заявило о том, что такие ракеты смогли сбить.

Программа развития РБК Pro Делегирование: как передавать задачи сотрудникам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя передачу Киеву ATACMS, а также американских танков Abrams, указывал, что «нет никакой панацеи и оружия, которые способны изменить расстановку сил на поле боя».

Авторы
Теги
Елена Чернышова
ATACMS Украина США
Материалы по теме
Пентагон назвал условие передачи Украине ракет ATACMS
Политика
Путин исключил, что ATACMS изменят состояние на линии соприкосновения
Политика
В Белом доме назвали дальность ракет ATACMS, переданных Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 1 декабря
EUR ЦБ: 96,88 (-0,77) Инвестиции, 30 ноя, 16:25 Курс доллара на 1 декабря
USD ЦБ: 88,58 (-0,3) Инвестиции, 30 ноя, 16:25
В Кропивницком прозвучали взрывы Политика, 05:09
Депутат Рады Гончаренко заявил о переходе украинских войск в оборону Политика, 05:06
Суд ЕС не стал считать семейные связи достаточным основанием для санкций Экономика, 05:00
Летевший из Москвы самолет «Аэрофлота» аварийно сел на Сахалине Общество, 04:39
Из сектора Газа отпустили невесту удерживаемого ХАМАС россиянина Политика, 04:14
Россияне рассказали о главных страхах в преддверии 2024 года Общество, 04:06
Reuters сообщил о переносе поставок на Украину высокоточных ракет GLSDB Политика, 03:48
РБК Диалоги с Александром Волошиным
Власть и бизнес. Новые правила
Подробнее
В ДНР заявили об использовании ВСУ нового типа ракет при обстреле Донецка Политика, 03:41
Зеленский пообещал построить укрепления от Донбасса до Западной Украины Политика, 03:22
Пожарные ликвидировали открытое горение на рынке в Ростове-на-Дону Общество, 03:06
Эксперты рассказали, почему Киссинджер «смог провернуть многие вещи» Политика, 02:46
Al Jazeera сообщил об освобождении 30 палестинцев из тюрем Израиля Политика, 02:44
Пожар на рынке в Ростове-на-Дону локализовали на площади в 4 тыс. кв. м Общество, 02:10
Какие меры накладывали суды в России против иностранных компаний Бизнес, 02:00