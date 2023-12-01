Эксперты рассказали, почему Киссинджер «смог провернуть многие вещи»

Киссинджер — «удачливый дипломат, который работал в удачное для себя время», но «в тени по-настоящему большого политика — Никсона», считает политолог, американист Владимир Можегов. Экс-госсекретарь умер 29 ноября, ему было 100 лет

Генри Киссинджер, 1973 год (Фото: Keystone / Getty Images)

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, будучи правой рукой президента Ричарда Никсона, смог «провернуть многие вещи» в дипломатии, прежде всего касательно отношений с Китаем и СССР, сказал РБК политолог, американист Владимир Можегов.

Киссинджер умер 29 ноября в своем доме в Коннектикуте в возрасте 100 лет. В 1969 году он был назначен советником по национальной безопасности США и оставался на этой должности до 1975 года. С 1973 по 1977 год Киссинджер также работал госсекретарем. В 1973 году политик получил Нобелевскую премию мира.

«Прежде всего, это договор с Китаем, когда он [Киссинджер] сумел СССР поставить в положение страны, которая не имеет флангов, то есть со всех сторон окружена врагами. Фактически он этим привел СССР к поражению в холодной войне спустя 20 лет. Это его заслуга», — пояснил Можегов.

По его словам, Киссинджер — «удачливый дипломат, который работал в удачное для себя время», но «в тени по-настоящему большого политика — Никсона».

«И во многом успехи Киссинджера предопределены личностью самого Никсона. Никсон был последний самостоятельный политик, который мог принимать самостоятельные решения, был президентом в стране, а не клерком», — отметил политолог.

То, что он сумел убедить руководство Китая и Советского Союза «в том, что с Никсоном можно работать, налаживал связи» — по большому счету «единственное достижение» бывшего госсекретаря, считает Можегов.

«С точки зрения американской политики роль Киссинджера позитивная, американцы с помощью него выиграли холодную войну, отрицать это нельзя. Тот стратегический поворот, который произвел Никсон, подружившись с Китаем, это был мощный ход, который привел к поражению СССР», — добавил эксперт.

Можегов назвал Киссинджера «человеком Вестфальского мира». «Его идеология — раздробить большие союзы, большие государства имперские на мелкие, которыми легко манипулировать», — заключил американист.

Киссинджер разработал план по установлению отношений с коммунистическим Китаем и в 1972 году организовал визит Никсона в КНР, чему предшествовали тайные поездки политика туда. Он также налаживал отношения с СССР, в том же 1972 году в составе американской делегации под руководством Никсона прибыл в Москву для заключения соглашения между Советским Союзом и США об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ). В дальнейшем Киссинджер еще неоднократно посещал СССР и Россию (например, в 1974 году встречался с секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым, в 2016 году — с президентом Владимиром Путиным).

В тот период было очевидно, что многолетняя война США в Индокитае была проиграна, и решающей ролью Киссинджера было решить вопрос миром, но не слишком унизительным для США, сказал РБК главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук Владимир Васильев.

«Киссинджер хорошо понимал, что исход этой войны решается не только на полях сражения, но и за дипломатическим столом. Советский Союз считал, что эта война должна закончиться, чтобы у СССР был определенного рода стимул, мотивы для того, чтобы оказывать влияние на Северный Вьетнам, чтобы войну завершить», — рассказал он.

Стимулом СССР было заключить с США соглашение об ограничении стратегических вооружений, чтобы «стимулировать развитие гражданских отраслей за счет военных», пояснил Васильев.

«Второе: в тот период советское руководство считало, что холодная война, которая шла к тому, что во второй половине 60-х — начале 70-х годов наши дипломатические отношения находились на нулевом уровне, использовать в качестве фактора развития экономики Советского Союза. В тот период намечалось замедление темпов роста экономики СССР, нарастали трудности. Видимо, руководство пришло к выводу, что надо устанавливать торгово-экономические отношения с США. И в этом плане необходимо было устранять барьер, связанный с Индокитаем. Архитектором этой политики выступил Киссинджер», — пояснил эксперт, добавив, что СССР, Китай и США были заинтересованы в том, чтобы закончить войну в Индокитае.

По его словам, преференции, которые Советский Союз и США получали от общения друг с другом во времена Киссинджера, были экономическими.

«В тот период развитие гражданских секторов экономики, повышение уровня жизни населения становилось очень важной частью политики советского руководства. Оно также было заинтересовано в том, чтобы расширялась интеграция советской экономики в систему международных экономических связей. Это не сработало. Внешнеэкономические отношения между США и СССР развивались, но недостаточно быстрыми темпами, это тоже была дипломатическая эквилибристика Киссинджера», — отметил Васильев.

«Киссинджер смог вытащить США из тяжелого положения, в котором Америка оказалась после поражения во Вьетнаме, после кризиса 1973 года на Ближнем Востоке, когда арабские страны ввели нефтяное эмбарго. И не будем забывать, что это происходило на фоне серьезных внутренних проблем США. То есть Киссинджеру досталась сложная ситуация и он сделал максимум для того, чтобы США вышли из нее с минимальными потерями», — указал РБК научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.