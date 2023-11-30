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Умер Генри Киссинджер

В возрасте 100 лет умер бывший госсекретарь США Генри Киссинджер
Киссинджер был госсекретарем в 1973-77 годах, на это время пришлись попытки наладить отношения США с СССР и Китаем, а также прекратить войну во Вьетнаме. За усилия в последнем вопросе он был удостоен Нобелевской премии мира
Генри Киссинджер
Генри Киссинджер (Фото: Kieran Doherty / Reuters)

Умер бывший госсекретарь США и лауреат Нобелевской премии мира Генри Киссинджер, ему было 100 лет, пишет The Washington Post. О смерти политика сообщила его консалтинговая фирма, причина не названа. Киссинджер скончался в своем доме в Коннектикуте 29 ноября.

Киссинджер родился 27 мая 1923 года в Германии, в городе Фюрт, в религиозной еврейской семье. В 1938 году, спустя три года после принятия в стране законов против евреев, его семья покинула Германию и бежала в США. Там он изменил свое имя Хайнц Альфред Киссингер на Генри Киссинджер. В 1940 году поступил в City College в Нью-Йорке после окончания местной школы.

В 1943 году Киссинджер получил американское гражданство. В следующие три года служил в армии США: сначала был переводчиком, а затем перешел в корпус контрразведки немецкой земли Гессен. За службу был награжден медалью «Бронзовая звезда».

В 1947 году поступил в Гарвардский университет, где получил степень бакалавра политологии, а затем стал доктором наук. С 1954 по 1969 год был преподавателем в этом учебном заведении.

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Политика
Генри Киссинджер&nbsp;во&nbsp;время визита в Париж в 1973 году

Политическая карьера Киссинджера началась в конце 1960-х годов. До этого он был консультантом-экспертом по вопросам безопасности при президентах Дуайте Эйзенхауэре, Джоне Кеннеди и Линдоне Джонсоне и сотрудничал с Агентством по разоружению и контролю над вооружением.

В 1969-м Киссинджер стал советником по национальной безопасности США и занимал эту должность до 1975 года. С сентября 1973 года параллельно работал государственным секретарем. С этого пост он ушел в 1977-м.

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Во время работы на этих постах Киссинджер:

  • разработал план по установлению отношений с коммунистическим Китаем и в 1972 году организовал визит президента Ричарда Никсона в КНР, чему предшествовали тайные поездки Киссинджера туда;

  • налаживал отношения с СССР, в том же 1972 году в составе американской делегации под руководством Никсона прибыл в Москву для заключения соглашения между Советским Союзом и США об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ). В дальнейшем Киссинджер еще неоднократно посещал СССР и Россию (например, в 1974-м встречался с секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым, в 2016-м — с президентом Владимиром Путиным).

  • участвовал в урегулировании палестино-израильского конфликта, активно используя челночную дипломатию — интенсивные двусторонние переговоры между враждующими сторонами;

  • в 1973 году подписал Парижское мирное соглашение о прекращении войны во Вьетнаме. За это он и представитель Северного Вьетнама Ле Дык Тхо были удостоены Нобелевской премии мира. Вьетнамец награду не принял, заявив, что война не окончена — боевые действия продолжались еще два года.

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Политика
Генри Киссинджер и Си Цзиньпин (справа)

Спустя пять лет после ухода с поста госсекретаря основал международную консалтинговую фирму Kissinger Associates Inc, которая специализировалась на аналитике и подготовке экспертных оценок.

С 1984 по 1990 год входил в состав Консультативного совета по разведке при президенте США, а в 2002 году в течение двух с половиной недель возглавлял Комиссию по расследованию терактов 11 сентября.

Выпустил несколько книг, среди которых — «Уроки Генри Киссинджера» (2016), где представлены его взгляды на будущее России, возвышение Китая и события на Ближнем Востоке.

Среди наград Киссинджера — Президентская медаль свободы (вручается президентом США за выдающийся вклад в общественную жизнь) и премию Эвальда фон Клейста Мюнхенской конференции безопасности (вручается за выдающийся вклад в дело мира и разрешения конфликтов).

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Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Генри Киссинджер Госдепартамент США
Генри Киссинджер фото

Генри Киссинджер

политик, дипломат, бывший госсекретарь США

27 мая 1923 года
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