Искусство приоритетов. Жизнь и карьера Генри Киссинджера
Американский политический деятель, эксперт в области международных отношений и лауреат Нобелевской премии мира умер в возрасте 100 лет. Как жил и чем запомнился знаменитый дипломат — в материале РБК
На фото: Генри Киссинджер (слева) с братом Уолтером, 1 января 1930 года.
Генри Киссинджер родился 27 мая 1923 года в немецком городе Фюрт. Вырос в религиозной еврейской семье. При рождении получил имя Хайнц Альфред Киссингер, которое в США изменил на Генри Киссинджер: в 1938 году под угрозой нацистских преследований семья бежала в США и поселилась в Нью-Йорке
На фото: Генри Киссинджер (слева) на службе в 84-й пехотной дивизии во время Второй мировой войны.
После школы молодой человек поступил в Сити-колледж (City College of New York), а сразу после колледжа в 1943 году был призван в армию США. В том же году получил американское гражданство. Службу Киссинджер проходил в Европе как переводчик, а затем стал офицером разведки: в июне 1945 года назначен командиром подразделения Корпуса контрразведки района Бергштрассе земли Гессен, в 1946-м переведен преподавателем в Школу разведки командования вооруженных сил США в Европейской зоне, находившуюся в лагере Кэмп-Кинг, город Оберурзель. Только в 1947 году он уволился в запас и вернулся в Нью-Йорк
На фото: профессор Гарвардского университета Генри Киссинджер, 1957 год.
В 1954 году Киссинджер получил в Гарвардском университете степень доктора политических наук. Тема диссертации в будущем стала темой его первой книги: «Восстановленный мир: Меттерних, Каслри и проблемы мирного периода 1812–1822 годов». После защиты он продолжил работать в университете преподавателем. Генри Киссинджер руководил Программой по оборонным исследованиям, запущенной в 1954 году, в рамках которой консультировал высших лиц государства: военных и политиков
На фото: встреча президента США Ричарда Никсона с Генри Киссинджером 13 мая 1973 года в Вашингтоне.
В 1957 году Киссинджер стал профессором государственного управления и международных отношений Гарвардского университета. Тогда же была опубликована его книга «Ядерное оружие и внешняя политика», в которой он предложил перейти от доктрины возмездия к стратегии ограниченного применения ядерного оружия, или стратегии «гибкого реагирования». В 1960-х годах именно эта доктрина стала официальной в деятельности НАТО. После публикации его стали привлекать к работе в правительстве в качестве эксперта по вопросам безопасности при президентах Эйзенхауэре, Кеннеди и Джонсоне. Киссинджер работал консультантом Объединенного комитета начальников штабов (1956–1960), Совета национальной безопасности США (1961–1962), Агентства по контролю над вооружениями и разоружению США (1965–1969).
На фото слева направо: переводчик Виктор Суходрев, советник по национальной безопасности США Генри Киссинджер и генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев в охотничьем хозяйстве Завидово, СССР, Калининская область. 4–9 мая 1973 года (точная дата не установлена).
Киссинджер добился подписания первого соглашения между СССР и США об ограничении СНВ (стратегические наступательные вооружения).
Он внес большой вклад в урегулирование двух палестино-израильских конфликтов (в 1968 и 1973 годах), развив «челночную дипломатию» — интенсивные двусторонние переговоры между Израилем и отдельными арабскими странами. Благодаря его усилиям по окончании Войны Судного дня (6–24 октября 1973 года) были подписаны два соглашения о перемирии и достигнуто согласие об отводе войск
На фото: Ле Дык Тхо (возглавлял северовьетнамскую делегацию на мирных переговорах) и Генри Киссинджер у Международного конференц-центра в Париже после подписания мирного соглашения 23 января 1973 года.
Киссинджер способствовал прекращению Вьетнамской войны. Путь к миру был долгим: дипломат съездил во Вьетнам на две недели в октябре—ноябре 1965 года, затем еще на десять дней в июле 1966 года и в третий раз еще на несколько дней в октябре 1966-го. Потом начались затяжные переговоры. Тогда Киссинджер стал посредником между Вашингтоном и Ханоем в обсуждениях восстановления мира.
США не могли просто вывести войска, это стало бы признанием поражения. Войну критиковали в американском обществе, а президент Никсон должен был ее завершить. Начатые в 1969 году переговоры были четырехсторонними: США, Северный Вьетнам, проамериканская Республика Вьетнам и созданное Ханоем Временное революционное правительство Республики Южный Вьетнам (ВРП РЮВ).
27 января 1973 года по итогам четырехлетних переговоров сторон было подписано Парижское мирное соглашение со следующими условиями: в течение 60 дней войска США должны быть выведены, а военные базы подлежат ликвидации, стороны должны произвести обмен военнопленными. Главы делегаций США и Северного Вьетнама на переговорах — Генри Киссинджер и Ле Дык Тхо — были удостоены Нобелевской премии мира за роль в достижении Парижских соглашений. Ле Дык Тхо отказался ее принять, мотивируя это тем, что подлинный мир во Вьетнаме так и не наступил
На фото слева направо: вице-президент Нельсон Рокфеллер, президент США Джеральд Форд и Генри Киссинджер в Овальном кабинете Белого дома обсуждают ситуацию в Сайгоне (столица Южного Вьетнама с 1955 по 1975 год), 28 апреля 1975 года.
В марте—апреле 1975 года происходила самая крупная наземная кампания Вьетнамской войны, проводившаяся силами северовьетнамской армии, — Весеннее наступление. Северовьетнамская армия заняла большую часть территории Южного Вьетнама, включая столицу страны Сайгон, что стало завершением Вьетнамской войны. В апреле 1975 года США начали операцию «Порывистый ветер» — эвакуацию своего дипломатического персонала из Сайгона воздушным путем.
Генри Киссинджер был назначен на пост госсекретаря США в 1973 году. После Уотергейтского скандала (1972–1974 годы) и отставки Никсона сохранил свой пост и остался советником президента Форда.
В конце 2002 года Киссинджер в течение двух с половиной недель возглавлял Комиссию по расследованию терактов 11 сентября
На фото: экс-госсекретарь США Генри Киссинджер пьет чай с президентом России Владимиром Путиным в Ново-Огарево, 6 июня 2006 года.
В 1988-м в качестве эмиссара Буша он посетил Москву, где встречался с советскими руководителями. В 1994 году широкую известность получила книга Киссинджера «Дипломатия». В ней он выдвинул тезис о моральной победе демократии над коммунизмом, который бросил Западу вызов.
В июле 2001 года Киссинджер участвовал в форуме Международного олимпийского комитета в Москве. Во время визита встречался с Владимиром Путиным для обсуждения углубления интеграции России в международное сообщество. Киссинджер и Путин виделись еще несколько раз: в 2006, 2013, 2016 и 2017 годах.
В интервью 2016 года Киссинджер отмечал, что Путин напоминает ему героев Достоевского: «Президенту свойственны сильная внутренняя связь с российской историей и холодный расчет во всем, что касается будущего страны. Мы с этой проблемой никогда не сталкивались»
На фото слева направо: экс-госсекретари США Хиллари Клинтон, Мадлен Олбрайт, Генри Киссинджер, Джон Керри, Джеймс Бейкер и Колин Пауэлл на мероприятии у Дипломатического центра в Вашингтоне, 3 сентября 2014 года.
В марте 2014 года Киссинджер несколько раз публично высказался об отношениях Запада, России и Украины. «Внешняя политика — это искусство установления приоритетов», — сказал политик в интервью The Washington Post. Киссинджер был уверен, что Украина должна быть мостом между Россией и Западом.
Но уже в ноябре того же года в интервью немецкому еженедельнику Das Spiegel он заговорил об ошибке Запада, который недооценил значение Украины для России: «Европа и США не поняли значения событий, которые начались с переговоров об экономических отношениях Украины и Евросоюза, а затем вылились в демонстрации в Киеве (февраль 2014 года. — РБК)», — пояснил экс-госсекретарь.
В декабре 2015-го в интервью изданию Handelsblatt Киссинджер заметил: «Запад должен понять, что мирное разрешение (в Сирии, на Украине. — РБК) тех или иных проблем без участия России будет невозможным». «Без России нет порядка», — так было озаглавлено вышедшее в 2019 году интервью «Российской газете». «Но Россия — это великая страна с большой историей, и мне трудно представить международный порядок, в котором Россия не будет в числе крупных игроков», — сказал он в нем.
Эксперт придерживался мнения, что США и Россия должны проявлять взаимоуважение и продолжать сотрудничество.
В 2016 году Генри Киссинджер за исследование глобальных проблем был избран иностранным членом Российской академии наук. Тогда же иностранными членами РАН были выбраны еще шесть нобелевских лауреатов с наградами по физике, химии и экономике
На фото: Генри Киссинджер приезжает на заседание Бильдербергского клуба, Дрезден, Германия, 10 июня 2016 года.
Киссинджер был многолетним участником Бильдербергского клуба (основан в 1952 году), состоящего примерно из 130 влиятельных людей в области политики, бизнеса, банковского дела, а также глав ведущих западных СМИ. От России в разные годы заседания клуба посещали Григорий Явлинский и Лилия Шевцова. Анатолий Чубайс присутствовал на заседаниях дважды: с 14 по 17 мая 1998 года и в 2012-м. В 2011 году в работе клуба принимал участие Алексей Мордашов, глава «Северстали». В 2015-м единственным россиянином, приглашенным на встречу клуба, стал экономист Сергей Гуриев. Сам Киссинджер в последний раз посетил заседание в 2019 году
На фото: Генри Киссинджер с женой Нэнси прибыли на обед с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном в Белом доме, 20 сентября 2019 года.
Хотя политик давно перестал быть публичной личностью, он постоянно публиковался как эксперт. 3 апреля 2020 года Киссинджер опубликовал программную футурологическую статью в The Wall Street Journal под названием «Пандемия коронавируса навсегда изменит мировой порядок», где провидчески обозначил точку невозврата для одних сил и раскрытие возможностей для других
На фото: Киссинджер на конференции Комиссии национальной безопасности по искусственному интеллекту в Вашингтоне, 5 ноября 2019 года