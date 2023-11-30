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Искусство приоритетов. Жизнь и карьера Генри Киссинджера

Американский политический деятель, эксперт в области международных отношений и лауреат Нобелевской премии мира умер в возрасте 100 лет. Как жил и чем запомнился знаменитый дипломат — в материале РБК
Юность и начало карьеры
На фото: Генри Киссинджер (слева) с братом Уолтером, 1 января 1930 года. Генри Киссинджер родился 27 мая 1923 года в немецком городе Фюрт. Вырос в религиозной еврейской семье. При рождении получил имя Хайнц Альфред Киссингер, которое в США изменил на Генри Киссинджер: в 1938 году под угрозой нацистских преследований семья бежала в США и поселилась в Нью-Йорке
Фото: Getty Images

На фото: Генри Киссинджер (слева) с братом Уолтером, 1 января 1930 года.

Генри Киссинджер родился 27 мая 1923 года в немецком городе Фюрт. Вырос в религиозной еврейской семье. При рождении получил имя Хайнц Альфред Киссингер, которое в США изменил на Генри Киссинджер: в 1938 году под угрозой нацистских преследований семья бежала в США и поселилась в Нью-Йорке

На фото: Генри Киссинджер (слева) на службе в 84-й пехотной дивизии во время Второй мировой войны. После школы молодой человек поступил в Сити-колледж (City College of New York), а сразу после колледжа в 1943 году был призван в армию США. В том&nbsp;же году получил американское гражданство. Службу Киссинджер проходил в Европе как переводчик, а затем стал офицером разведки: в июне 1945 года назначен командиром подразделения Корпуса контрразведки района Бергштрассе земли Гессен, в 1946-м переведен преподавателем в Школу разведки командования вооруженных сил США в Европейской зоне, находившуюся в лагере Кэмп-Кинг, город Оберурзель. Только в 1947 году он уволился в запас и вернулся в Нью-Йорк
Фото: Xenon Pictures / Buddy Films

На фото: Генри Киссинджер (слева) на службе в 84-й пехотной дивизии во время Второй мировой войны.

После школы молодой человек поступил в Сити-колледж (City College of New York), а сразу после колледжа в 1943 году был призван в армию США. В том же году получил американское гражданство. Службу Киссинджер проходил в Европе как переводчик, а затем стал офицером разведки: в июне 1945 года назначен командиром подразделения Корпуса контрразведки района Бергштрассе земли Гессен, в 1946-м переведен преподавателем в Школу разведки командования вооруженных сил США в Европейской зоне, находившуюся в лагере Кэмп-Кинг, город Оберурзель. Только в 1947 году он уволился в запас и вернулся в Нью-Йорк

На фото: профессор Гарвардского университета Генри Киссинджер, 1957 год. В 1954 году Киссинджер получил в Гарвардском университете степень доктора политических наук. Тема диссертации в будущем стала темой его первой книги: &laquo;Восстановленный мир: Меттерних, Каслри и проблемы мирного периода 1812&ndash;1822 годов&raquo;. После защиты он продолжил работать в университете преподавателем. Генри Киссинджер руководил Программой по оборонным исследованиям, запущенной в 1954 году, в рамках которой консультировал высших лиц государства: военных и политиков
Фото: Getty Images

На фото: профессор Гарвардского университета Генри Киссинджер, 1957 год.

В 1954 году Киссинджер получил в Гарвардском университете степень доктора политических наук. Тема диссертации в будущем стала темой его первой книги: «Восстановленный мир: Меттерних, Каслри и проблемы мирного периода 1812–1822 годов». После защиты он продолжил работать в университете преподавателем. Генри Киссинджер руководил Программой по оборонным исследованиям, запущенной в 1954 году, в рамках которой консультировал высших лиц государства: военных и политиков

На фото: встреча президента США Ричарда Никсона с Генри Киссинджером 13 мая 1973 года в Вашингтоне. В 1957 году Киссинджер стал профессором государственного управления и международных отношений Гарвардского университета. Тогда&nbsp;же была опубликована его книга &laquo;Ядерное оружие и внешняя политика&raquo;, в которой он предложил перейти от доктрины возмездия к стратегии ограниченного применения ядерного оружия, или стратегии &laquo;гибкого реагирования&raquo;. В 1960-х годах именно эта доктрина стала официальной в деятельности НАТО. После публикации его стали привлекать к работе в правительстве в качестве эксперта по вопросам безопасности при президентах Эйзенхауэре, Кеннеди и Джонсоне. Киссинджер работал консультантом Объединенного комитета начальников штабов (1956&ndash;1960), Совета национальной безопасности США (1961&ndash;1962), Агентства по контролю над вооружениями и разоружению США (1965&ndash;1969).
Фото: National Archive / Newsmakers / Getty Images

На фото: встреча президента США Ричарда Никсона с Генри Киссинджером 13 мая 1973 года в Вашингтоне.

В 1957 году Киссинджер стал профессором государственного управления и международных отношений Гарвардского университета. Тогда же была опубликована его книга «Ядерное оружие и внешняя политика», в которой он предложил перейти от доктрины возмездия к стратегии ограниченного применения ядерного оружия, или стратегии «гибкого реагирования». В 1960-х годах именно эта доктрина стала официальной в деятельности НАТО. После публикации его стали привлекать к работе в правительстве в качестве эксперта по вопросам безопасности при президентах Эйзенхауэре, Кеннеди и Джонсоне. Киссинджер работал консультантом Объединенного комитета начальников штабов (1956–1960), Совета национальной безопасности США (1961–1962), Агентства по контролю над вооружениями и разоружению США (1965–1969).

Киссинджер-дипломат
На фото слева направо: переводчик Виктор Суходрев, советник по национальной безопасности США Генри Киссинджер и генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев в охотничьем хозяйстве Завидово, СССР, Калининская область. 4&ndash;9 мая 1973 года (точная дата не установлена). Киссинджер добился подписания первого соглашения между СССР и США об ограничении СНВ (стратегические наступательные вооружения). Он внес большой вклад в урегулирование двух палестино-израильских конфликтов (в 1968 и 1973 годах), развив &laquo;челночную дипломатию&raquo;&nbsp;&mdash; интенсивные двусторонние переговоры между Израилем и отдельными арабскими странами. Благодаря его усилиям по окончании Войны Судного дня (6&ndash;24 октября 1973 года) были подписаны два соглашения о перемирии и достигнуто согласие об отводе войск
Фото: Владимир Мусаэльян / ТАСС

На фото слева направо: переводчик Виктор Суходрев, советник по национальной безопасности США Генри Киссинджер и генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев в охотничьем хозяйстве Завидово, СССР, Калининская область. 4–9 мая 1973 года (точная дата не установлена).

Киссинджер добился подписания первого соглашения между СССР и США об ограничении СНВ (стратегические наступательные вооружения).

Он внес большой вклад в урегулирование двух палестино-израильских конфликтов (в 1968 и 1973 годах), развив «челночную дипломатию» — интенсивные двусторонние переговоры между Израилем и отдельными арабскими странами. Благодаря его усилиям по окончании Войны Судного дня (6–24 октября 1973 года) были подписаны два соглашения о перемирии и достигнуто согласие об отводе войск

На фото: Ле Дык Тхо (возглавлял северовьетнамскую делегацию на мирных переговорах) и Генри Киссинджер у Международного конференц-центра в Париже после подписания мирного соглашения 23 января 1973 года. Киссинджер способствовал прекращению Вьетнамской войны. Путь к миру был долгим: дипломат съездил во Вьетнам на две недели в октябре&mdash;ноябре 1965 года, затем еще на десять дней в июле 1966 года и в третий раз еще на несколько дней в октябре 1966-го. Потом начались затяжные переговоры. Тогда Киссинджер стал посредником между Вашингтоном и Ханоем в обсуждениях восстановления мира. США не могли просто вывести войска, это стало&nbsp;бы признанием поражения. Войну критиковали в американском обществе, а президент Никсон должен был ее завершить. Начатые в 1969 году переговоры были четырехсторонними: США, Северный Вьетнам, проамериканская Республика Вьетнам и созданное Ханоем Временное революционное правительство Республики Южный Вьетнам (ВРП РЮВ). 27 января 1973 года по итогам четырехлетних переговоров сторон было подписано Парижское мирное соглашение со следующими условиями: в течение 60 дней войска США должны быть выведены, а военные базы подлежат ликвидации, стороны должны произвести обмен военнопленными. Главы делегаций США и Северного Вьетнама на переговорах&nbsp;&mdash; Генри Киссинджер и Ле Дык Тхо&nbsp;&mdash; были удостоены Нобелевской премии мира за роль в достижении Парижских соглашений. Ле Дык Тхо отказался ее принять, мотивируя это тем, что подлинный мир во Вьетнаме так и не наступил &nbsp;
Фото: Keystone-France / Gamma-Rapho via Getty Images

На фото: Ле Дык Тхо (возглавлял северовьетнамскую делегацию на мирных переговорах) и Генри Киссинджер у Международного конференц-центра в Париже после подписания мирного соглашения 23 января 1973 года.

Киссинджер способствовал прекращению Вьетнамской войны. Путь к миру был долгим: дипломат съездил во Вьетнам на две недели в октябре—ноябре 1965 года, затем еще на десять дней в июле 1966 года и в третий раз еще на несколько дней в октябре 1966-го. Потом начались затяжные переговоры. Тогда Киссинджер стал посредником между Вашингтоном и Ханоем в обсуждениях восстановления мира.

США не могли просто вывести войска, это стало бы признанием поражения. Войну критиковали в американском обществе, а президент Никсон должен был ее завершить. Начатые в 1969 году переговоры были четырехсторонними: США, Северный Вьетнам, проамериканская Республика Вьетнам и созданное Ханоем Временное революционное правительство Республики Южный Вьетнам (ВРП РЮВ).

27 января 1973 года по итогам четырехлетних переговоров сторон было подписано Парижское мирное соглашение со следующими условиями: в течение 60 дней войска США должны быть выведены, а военные базы подлежат ликвидации, стороны должны произвести обмен военнопленными. Главы делегаций США и Северного Вьетнама на переговорах — Генри Киссинджер и Ле Дык Тхо — были удостоены Нобелевской премии мира за роль в достижении Парижских соглашений. Ле Дык Тхо отказался ее принять, мотивируя это тем, что подлинный мир во Вьетнаме так и не наступил
 

На фото слева направо: вице-президент Нельсон Рокфеллер, президент США Джеральд Форд и Генри Киссинджер в Овальном кабинете Белого дома обсуждают ситуацию в Сайгоне (столица Южного Вьетнама с 1955 по 1975 год), 28 апреля 1975 года. В марте&mdash;апреле 1975 года происходила самая крупная наземная кампания Вьетнамской войны, проводившаяся силами северовьетнамской армии,&nbsp;&mdash; Весеннее наступление. Северовьетнамская армия заняла большую часть территории Южного Вьетнама, включая столицу страны Сайгон, что стало завершением Вьетнамской войны. В апреле 1975 года США начали операцию &laquo;Порывистый ветер&raquo;&nbsp;&mdash; эвакуацию своего дипломатического персонала из Сайгона воздушным путем. Генри Киссинджер был назначен на пост госсекретаря США в 1973 году. После Уотергейтского скандала (1972&ndash;1974 годы) и отставки Никсона сохранил свой пост и остался советником президента Форда. В конце 2002 года Киссинджер в течение двух с половиной недель возглавлял Комиссию по расследованию терактов 11 сентября
Фото: David Hume Kennerly / White House, Gerald R. Ford Library via AP

На фото слева направо: вице-президент Нельсон Рокфеллер, президент США Джеральд Форд и Генри Киссинджер в Овальном кабинете Белого дома обсуждают ситуацию в Сайгоне (столица Южного Вьетнама с 1955 по 1975 год), 28 апреля 1975 года.

В марте—апреле 1975 года происходила самая крупная наземная кампания Вьетнамской войны, проводившаяся силами северовьетнамской армии, — Весеннее наступление. Северовьетнамская армия заняла большую часть территории Южного Вьетнама, включая столицу страны Сайгон, что стало завершением Вьетнамской войны. В апреле 1975 года США начали операцию «Порывистый ветер» — эвакуацию своего дипломатического персонала из Сайгона воздушным путем.

Генри Киссинджер был назначен на пост госсекретаря США в 1973 году. После Уотергейтского скандала (1972–1974 годы) и отставки Никсона сохранил свой пост и остался советником президента Форда.

В конце 2002 года Киссинджер в течение двух с половиной недель возглавлял Комиссию по расследованию терактов 11 сентября

Киссинджер — о России и Путине
На фото: экс-госсекретарь США Генри Киссинджер пьет чай с президентом России Владимиром Путиным в Ново-Огарево, 6 июня 2006 года. В 1988-м в качестве эмиссара Буша он посетил Москву, где встречался с советскими руководителями. В 1994 году широкую известность получила книга Киссинджера &laquo;Дипломатия&raquo;. В ней он выдвинул тезис о моральной победе демократии над коммунизмом, который бросил Западу вызов. В июле 2001 года Киссинджер участвовал в форуме Международного олимпийского комитета в Москве. Во время визита встречался с Владимиром Путиным для обсуждения углубления интеграции России в международное сообщество. Киссинджер и Путин виделись еще несколько раз: в 2006, 2013, 2016 и 2017 годах. В интервью 2016 года Киссинджер отмечал, что Путин напоминает ему героев Достоевского: &laquo;Президенту свойственны сильная внутренняя связь с российской историей и холодный расчет во всем, что касается будущего страны. Мы с этой проблемой никогда не сталкивались&raquo;
Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

На фото: экс-госсекретарь США Генри Киссинджер пьет чай с президентом России Владимиром Путиным в Ново-Огарево, 6 июня 2006 года.

В 1988-м в качестве эмиссара Буша он посетил Москву, где встречался с советскими руководителями. В 1994 году широкую известность получила книга Киссинджера «Дипломатия». В ней он выдвинул тезис о моральной победе демократии над коммунизмом, который бросил Западу вызов.

В июле 2001 года Киссинджер участвовал в форуме Международного олимпийского комитета в Москве. Во время визита встречался с Владимиром Путиным для обсуждения углубления интеграции России в международное сообщество. Киссинджер и Путин виделись еще несколько раз: в 2006, 2013, 2016 и 2017 годах.

В интервью 2016 года Киссинджер отмечал, что Путин напоминает ему героев Достоевского: «Президенту свойственны сильная внутренняя связь с российской историей и холодный расчет во всем, что касается будущего страны. Мы с этой проблемой никогда не сталкивались»

На фото слева направо: экс-госсекретари США Хиллари Клинтон, Мадлен Олбрайт, Генри Киссинджер, Джон Керри, Джеймс Бейкер и Колин Пауэлл на мероприятии у Дипломатического центра в Вашингтоне, 3 сентября 2014 года. В марте 2014 года Киссинджер несколько раз публично высказался об отношениях Запада, России и Украины. &laquo;Внешняя политика&nbsp;&mdash; это искусство установления приоритетов&raquo;,&nbsp;&mdash; сказал политик в интервью The Washington Post. Киссинджер был уверен, что Украина должна быть мостом между Россией и Западом. Но уже в ноябре того&nbsp;же года в интервью немецкому еженедельнику Das Spiegel он заговорил об ошибке Запада, который недооценил значение Украины для России: &laquo;Европа и США не поняли значения событий, которые начались с переговоров об экономических отношениях Украины и Евросоюза, а затем вылились в демонстрации в Киеве (февраль 2014 года.&nbsp;&mdash; РБК)&raquo;,&nbsp;&mdash; пояснил экс-госсекретарь. В декабре 2015-го в интервью изданию Handelsblatt Киссинджер заметил: &laquo;Запад должен понять, что мирное разрешение (в Сирии, на Украине.&nbsp;&mdash; РБК) тех или иных проблем без участия России будет невозможным&raquo;. &laquo;Без России нет порядка&raquo;,&nbsp;&mdash; так было озаглавлено вышедшее в 2019 году интервью &laquo;Российской газете&raquo;. &laquo;Но Россия&nbsp;&mdash; это великая страна с большой историей, и мне трудно представить международный порядок, в котором Россия не будет в числе крупных игроков&raquo;,&nbsp;&mdash; сказал он в нем. Эксперт придерживался мнения, что США и Россия должны проявлять взаимоуважение и продолжать сотрудничество. В 2016 году Генри Киссинджер за исследование глобальных проблем был избран иностранным членом Российской академии наук. Тогда&nbsp;же иностранными членами РАН были выбраны еще шесть нобелевских лауреатов с наградами по физике, химии и экономике
Фото: Jonathan Ernst / Reuters

На фото слева направо: экс-госсекретари США Хиллари Клинтон, Мадлен Олбрайт, Генри Киссинджер, Джон Керри, Джеймс Бейкер и Колин Пауэлл на мероприятии у Дипломатического центра в Вашингтоне, 3 сентября 2014 года.

В марте 2014 года Киссинджер несколько раз публично высказался об отношениях Запада, России и Украины. «Внешняя политика — это искусство установления приоритетов», — сказал политик в интервью The Washington Post. Киссинджер был уверен, что Украина должна быть мостом между Россией и Западом.

Но уже в ноябре того же года в интервью немецкому еженедельнику Das Spiegel он заговорил об ошибке Запада, который недооценил значение Украины для России: «Европа и США не поняли значения событий, которые начались с переговоров об экономических отношениях Украины и Евросоюза, а затем вылились в демонстрации в Киеве (февраль 2014 года. — РБК)», — пояснил экс-госсекретарь.

В декабре 2015-го в интервью изданию Handelsblatt Киссинджер заметил: «Запад должен понять, что мирное разрешение (в Сирии, на Украине. — РБК) тех или иных проблем без участия России будет невозможным». «Без России нет порядка», — так было озаглавлено вышедшее в 2019 году интервью «Российской газете». «Но Россия — это великая страна с большой историей, и мне трудно представить международный порядок, в котором Россия не будет в числе крупных игроков», — сказал он в нем.

Эксперт придерживался мнения, что США и Россия должны проявлять взаимоуважение и продолжать сотрудничество.

В 2016 году Генри Киссинджер за исследование глобальных проблем был избран иностранным членом Российской академии наук. Тогда же иностранными членами РАН были выбраны еще шесть нобелевских лауреатов с наградами по физике, химии и экономике

Клуб экспертов и выступления
На фото: Генри Киссинджер приезжает на заседание Бильдербергского клуба, Дрезден, Германия, 10 июня 2016 года. Киссинджер был многолетним участником Бильдербергского клуба (основан в 1952 году), состоящего примерно из 130 влиятельных людей в области политики, бизнеса, банковского дела, а также глав ведущих западных СМИ. От России в разные годы заседания клуба посещали Григорий Явлинский и Лилия Шевцова. Анатолий Чубайс присутствовал на заседаниях дважды: с 14 по 17 мая 1998 года и в 2012-м. В 2011 году в работе клуба принимал участие Алексей Мордашов, глава &laquo;Северстали&raquo;. В 2015-м единственным россиянином, приглашенным на встречу клуба, стал экономист Сергей Гуриев. Сам Киссинджер в последний раз посетил заседание в 2019 году
Фото: imago stock&people / ТАСС

На фото: Генри Киссинджер приезжает на заседание Бильдербергского клуба, Дрезден, Германия, 10 июня 2016 года.

Киссинджер был многолетним участником Бильдербергского клуба (основан в 1952 году), состоящего примерно из 130 влиятельных людей в области политики, бизнеса, банковского дела, а также глав ведущих западных СМИ. От России в разные годы заседания клуба посещали Григорий Явлинский и Лилия Шевцова. Анатолий Чубайс присутствовал на заседаниях дважды: с 14 по 17 мая 1998 года и в 2012-м. В 2011 году в работе клуба принимал участие Алексей Мордашов, глава «Северстали». В 2015-м единственным россиянином, приглашенным на встречу клуба, стал экономист Сергей Гуриев. Сам Киссинджер в последний раз посетил заседание в 2019 году

На фото: Генри Киссинджер с женой Нэнси прибыли на обед с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном в Белом доме, 20 сентября 2019 года. Хотя политик давно перестал быть публичной личностью, он постоянно публиковался как эксперт. 3 апреля 2020 года Киссинджер опубликовал программную футурологическую статью в The Wall Street Journal под названием &laquo;Пандемия коронавируса навсегда изменит мировой порядок&raquo;, где провидчески обозначил точку невозврата для одних сил и раскрытие возможностей для других
Фото: Erin Scott / Reuters

На фото: Генри Киссинджер с женой Нэнси прибыли на обед с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном в Белом доме, 20 сентября 2019 года.

Хотя политик давно перестал быть публичной личностью, он постоянно публиковался как эксперт. 3 апреля 2020 года Киссинджер опубликовал программную футурологическую статью в The Wall Street Journal под названием «Пандемия коронавируса навсегда изменит мировой порядок», где провидчески обозначил точку невозврата для одних сил и раскрытие возможностей для других

На фото: Киссинджер на конференции Комиссии национальной безопасности по искусственному интеллекту в Вашингтоне, 5 ноября 2019 года
Фото: Alex Wong / Getty Images

На фото: Киссинджер на конференции Комиссии национальной безопасности по искусственному интеллекту в Вашингтоне, 5 ноября 2019 года

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