Искусство приоритетов. Жизнь и карьера Генри Киссинджера

На фото: Ле Дык Тхо (возглавлял северовьетнамскую делегацию на мирных переговорах) и Генри Киссинджер у Международного конференц-центра в Париже после подписания мирного соглашения 23 января 1973 года.

Киссинджер способствовал прекращению Вьетнамской войны. Путь к миру был долгим: дипломат съездил во Вьетнам на две недели в октябре—ноябре 1965 года, затем еще на десять дней в июле 1966 года и в третий раз еще на несколько дней в октябре 1966-го. Потом начались затяжные переговоры. Тогда Киссинджер стал посредником между Вашингтоном и Ханоем в обсуждениях восстановления мира.

США не могли просто вывести войска, это стало бы признанием поражения. Войну критиковали в американском обществе, а президент Никсон должен был ее завершить. Начатые в 1969 году переговоры были четырехсторонними: США, Северный Вьетнам, проамериканская Республика Вьетнам и созданное Ханоем Временное революционное правительство Республики Южный Вьетнам (ВРП РЮВ).

27 января 1973 года по итогам четырехлетних переговоров сторон было подписано Парижское мирное соглашение со следующими условиями: в течение 60 дней войска США должны быть выведены, а военные базы подлежат ликвидации, стороны должны произвести обмен военнопленными. Главы делегаций США и Северного Вьетнама на переговорах — Генри Киссинджер и Ле Дык Тхо — были удостоены Нобелевской премии мира за роль в достижении Парижских соглашений. Ле Дык Тхо отказался ее принять, мотивируя это тем, что подлинный мир во Вьетнаме так и не наступил

