Медведев не увидел смысла отвечать на «бред» Киева про уничтожение России
Смысла симметрично отвечать на заявление властей Украины о необходимости «уничтожить Россию» нет, но нужно «просто уничтожать» того, кто так сказал, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Об этом он заявил «РИА Новости».
«Нет смысла отвечать на этот бред симметрично. Тем более говорить что-то про уничтожение Украины. Надо просто уничтожать таких нацистских ублюдков, как тот, что сказал это», — отметил Медведев.
В ходе Киевского форума по безопасности глава СНБО Украины Алексей Данилов заявил о необходимости «уничтожить» Россию, «чтобы они перестали существовать», передавала издание «Страна». Он также выразил мнение, что для Киева было бы «недостойным» садиться за стол переговоров с Москвой.
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