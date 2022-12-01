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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
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Медведев не увидел смысла отвечать на «бред» Киева про уничтожение России

Медведев: нет смысла отвечать на «бред» главы СНБО Украины про «уничтожение» России
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Смысла симметрично отвечать на заявление властей Украины о необходимости «уничтожить Россию» нет, но нужно «просто уничтожать» того, кто так сказал, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Об этом он заявил «РИА Новости».

«Нет смысла отвечать на этот бред симметрично. Тем более говорить что-то про уничтожение Украины. Надо просто уничтожать таких нацистских ублюдков, как тот, что сказал это», — отметил Медведев.

В ходе Киевского форума по безопасности глава СНБО Украины Алексей Данилов заявил о необходимости «уничтожить» Россию, «чтобы они перестали существовать», передавала издание «Страна». Он также выразил мнение, что для Киева было бы «недостойным» садиться за стол переговоров с Москвой.

Материал дополняется. 

Теги
Персоны
Военная операция на Украине Дмитрий Медведев Алексей Данилов СНБО уничтожение

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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