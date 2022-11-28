Медведев предложил офису Зеленского «сеанс связи» из крымского СИЗО

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев ответил на слова советника офиса президента Украины Михаила Подоляка и предложил ему видеовключение из крымского СИЗО. Об этом Медведев написал в Twitter.

«Украинские курильщики продолжают грезить прямыми видеовключениями из Ялты и других мест. Можно организовать такое. Прямо из СИЗО в Крыму. Хотя наиболее продвинутым получится организовать сеанс связи из «Лефортово», — написал Медведев.

Ранее Подоляк в эфире телемарафона заявил, что через шесть месяцев поедет на набережную Ялты и сделает оттуда включение.

24 ноября в интервью The Financial Times президент Украины Владимир Зеленский сказал, что вооруженный конфликт между Россией и Украиной не завершится до тех пор, пока Киев не вернет себе все утраченные территории. В противном случае, считает он, возобновление боевых действий будет вопросом времени. По словам Зеленского, если Украине предложат решение, по которому Крым останется российским, «на это не стоит тратить свое время». При этом, указал президент, он «будет только за» то, чтобы вернуть полуостров в состав Украины невоенным путем.

На следующий день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что слова Зеленского о возвращении Крыма в состав страны означают, что Киев не готов решить конфликт мирным путем. Песков подчеркнул, что о возвращении Крыма Украине не может быть и речи, это означало бы отчуждение территории России.

Председатель комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Виктор Бондарев 21 ноября утверждал, что у Украины нет ни военной силы, ни ресурсов для наступления на Крым. «Заявления украинской стороны о намерениях «вернуть» Крым звучат безрассудно и нагло», — заявил он.

Крым вошел в состав России весной 2014 года после референдума, на котором большинство участников высказались за присоединение к России. Украина и большинство стран Запада не признают его итогов и обвиняют Москву в аннексии. Российские власти неоднократно заявляли, что вопрос Крыма закрыт.