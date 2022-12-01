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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Политика ,  
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Губернатор назвал песни «потомков рабов» причиной депрессии у россиян

Курганский губернатор заявил, что недооценка родной культуры приводит к депрессии россиян
Увлечение западной культурой и пренебрежение национальными традициями чреваты ростом депрессий и суицидов, считает губернатор Курганской области. По его словам, главная задача культуры сейчас — «прививать любовь к своим корням»
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Недооценка национальной культуры и национальных традиций и увлечение «песнями, написанными потомками афроамериканских рабов», приводят к росту чиcла депрессий и суицидов, считает губернатор Курганской области Вадим Шумков. Об этом он написал в Telegram.

«Она оборачивается тем, что многие наши дети, внуки народа-победителя уже растут, не зная и не помня своего роду-племени, напевая песни, написанные потомками афроамериканских рабов, нередко обезьянничая и подражая в повадках, языке, наполняясь откровенно второсортной квазикультурной пошлятиной», — написал губернатор.

«Отсюда рост откровенной духовной пустоты, депрессий, суицидов. Отсутствие смысла жизни…» — считает Шумков.

По словам губернатора, пренебрежение родной культурой и национальными традициями ведет к тому, что «словно библейские Каин и Авель вновь идут брат на брата, прикрываясь иностранными «доброхотами», для которых они «белые папуасы», обычный расходный материал». Поэтому, считает Шумков, в сфере культуры «нет задачи важнее», чем «прививать любовь к своим корням», к «памяти предков и их героическому прошлому».

В августе 2022 года Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос о влиянии Запада на отечественную культуру. Согласно данным этого опроса, представления о негативном влиянии Запада растут среди россиян с 2000 года, и летом 2022 года больше половины россиян (59%) сообщили социологам, что не видят пользы от западной цивилизации, демократии и культуры: 33% считают, что они не подходят нам, а 26% называют их разрушительными.

В то же время доля тех, кто считает, что от западной цивилизации, демократии и культуры можно взять много полезного, сократилась с 55% в 2000 году до 30% в 2022 году.

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При этом против Запада в большей степени настроены активные телезрители (78% дают отрицательные ответы против 44% среди активных потребителей интернета, которые в 48% случаев дают положительные ответы) и люди в возрасте от 35 до 60+ лет. «Можно предположить, что это разделение общества формирует разные запросы на ценности и направления общественного развития, и западный вектор остается важным для активной, молодой, образованной части россиян», — говорилось в исследовании ВЦИОМа.

Вадим Шумков — выпускник Томского университета по специальности «юриспруденция». Начинал карьеру экономистом в нефтеюганском филиале Тюменьпрофбанка. С 1995 по 2004 год Шумков работал юристом в различных компаниях нефтегазового сектора Тюменской области и ХМАО. С 2004 года — в правительстве Тюменской области при губернаторах Собянине, Якушеве и Мооре.

С ноября 2012 года по октябрь 2015 года на посту вице-губернатора Шумков курировал деятельность областного департамента лесного комплекса. С октября 2015 года под его руководство перешли департаменты инвестиционной политики и экономики, а также он начал координировать взаимодействие с федеральными ведомствами. Был участником программы по подготовке президентского кадрового резерва при РАНХиГС. В октябре 2018 года назначен временно исполняющим обязанности губернатора Курганской области, через год был избран на должность.

Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
При участии
Любовь Порываева
Курганская область Губернатор культура Вадим Шумков
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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