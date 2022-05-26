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Глава Курганской области назвал толерантность «чем-то неприличным»

Вадим Шумков счел, что понятие «толерантность» имеет стойкую привязку к «сексуальным совращениям», пояснив, что этого не любит
Вадим Шумков
Вадим Шумков (Фото: shumkov_vadim / VK)

Понятие «толерантность» означает «что-то неприличное» и исходит из области «сексуального совращения», заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков во время открытия регионального форума «Новое время — новые мы», сообщает портал Ura.ru со ссылкой на своего корреспондента.

«К словам «демократия» и «толерантность» отношусь осторожно. Для меня понятие «толерантность» — это вообще что-то неприличное. Это значит что-то из сексуального совращения. Вот откуда-то оттуда. Я это не люблю», — пояснил Шумков.

При этом губернатор подчеркнул, что не считает себя «упертым демократом» и его «не сильно заботит, совпадает ли позиция с официальной линией или нет», пишет портал.

РБК направил запрос в департамент информационной и внутренней политики Курганской области.

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Шумков в 1990-х работал в бизнес-структурах, во власть пришел в начале 2000-х. До 2018 года работал в правительстве Тюменской области, в 2012-м стал вице-губернатором. Кроме того, занимал должность директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства области.

В октябре 2018 года назначен временно исполняющим обязанности губернатора Курганской области, через год был избран на должность. Беспартийный.

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