Силуанов рассказал об обсуждении инцидента в Черном море на саммите G20

В переговорах президента Владимира Путина с лидерами других стран на саммите G20 неоднократно поднималась тема событий в Керченском проливе. Российская сторона предоставляла объективную оценку событий, заявил первый вице-премьер

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Тема событий в Керченском проливе поднималась на переговорах российского президента Владимира Путина с лидерами других стран в рамках саммита G20. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, передает корреспондент РБК.

«Вопрос взаимоотношений между нашей страной и США осложнился событиями, произошедшими в Черном море, — сказал глава ведомства. — Все высказываются о том, что эти события должны быть полностью расследованы, объективность ситуации по ним должна быть в поле зрения наших лидеров. Собственно, те переговоры нашего президента со своими партнерами, коллегами во многом были посвящены и этой теме, и объективной трактовке тех событий, которые там произошли».

Лидеры других стран не всегда имели объективное представление о конфликте, отметил он.

«Безусловно, экономика, инвесторы зависят от внешних событий, от фона, на котором работают наши предприниматели, компании. Соответственно, для инвестиций нужно понятное, предсказуемое будущее. Вопросы​ каких-то дополнительных ограничений, ухудшения внешней ситуации, безусловно, негативно влияют [на экономику]», — добавил Силуанов.

Нужно вести диалог с другими странами, чтобы найти с ними консенсус, подчеркнул он.

В минувшее воскресенье, 25 ноября, ФСБ сообщила о том, что три украинских корабля без разрешения вошли в территориальные воды России и продолжили движение, несмотря на требование пограничников остановиться. В результате их обстреляли, задержали и отбуксировали в порт Керчи, а всех 24 украинских моряков арестовали.​

Украина назвала случившееся агрессией со стороны Москвы и заверила, что уведомляла российскую сторону о траектории движения своих кораблей. По факту случившегося президент Петр Порошенко ввел в нескольких украинских регионах военное положение и перевел предприятия военно-промышленного комплекса на особый режим работы. И в России, и на Украине возбудили уголовные дела.