Кремль сообщил о действиях Белого дома после срыва переговоров с Путиным

Администрация президента США Дональда Трампа вышла на контакт с Кремлем после несостоявшейся встречи лидеров двух стран на полях саммита «Большой двадцатки», который проходит в Буэнос-Айресе. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков, передает «РИА Новости».
«Были контакты, — сказал он. — Предложено с обеих сторон продолжить контакты, в том числе с самим Болтоном».
На вопрос, кто был инициатором контактов, Ушаков ответил, что первыми были американцы.
«Мы выразили сожаление, что не удалось [двум президентам на саммите] обстоятельно поговорить. Посмотрим, как дальше будут строиться планы», — отметил Ушаков.
Встреча Путина и Трампа должна была состояться во время саммита G20, который вчера, 30 ноября, открылся в аргентинском Буэнос-Айресе, однако накануне американский лидер объявил о том, что переговоры отменяются. В качестве причины он назвал недавние события в Керченском проливе между украинскими кораблями и российскими пограничниками.
После этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что главы двух государств проведут встречу «на ногах», однако в Белом доме это опровергли. Позже Песков отметил, что срыв встречи приведет к росту напряженности в мире, поскольку Москва и Вашингтон должны были обсудить довольно «острые вопросы». Трамп пообещал встретиться с Путиным «в подходящее время», но это произойдет точно не на саммите G20, пояснил он.