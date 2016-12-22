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Порошенко назвал сроки созыва Объединительного собора украинских церквей
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Порошенко назвал сроки созыва Объединительного собора украинских церквей
Политика, 07:40
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Порошенко назвал сроки созыва Объединительного собора украинских церквей
Президент Украины Петр Порошенко назвал сроки созыва Объединительного собора украинских церквей. По его словам, он состоится уже к середине декабря. Ранее Порошенко заявлял, что о сроках собора объявит патриарх Варфоломей
Петр Порошенко во время поездки в Хмельницкую область (Фото: пресс-служба президента Украины)

Объединительный собор украинских церквей, на котором будет избран предстоятель независимой поместной православной украинской церкви, состоится в первой половине или середине декабря, заявил президент Украины Петр Порошенко. По его словам, точную дату объявит патриарх Константинопольский Варфоломей.

«Вчера синод Константинопольской матери-церкви принял чрезвычайное и историческое решение о созыве объединительного православного собора в Украине. Дату его проведения вскоре объявит патриарх Варфоломей. Я могу уже сейчас сказать, что он состоится в середине декабря, а может — в первой половине декабря», — цитирует Порошенко УНИАН.

Президент пояснил, что на соборе будет избран глава поместной православной украинской церкви, которому и будет вручен томос об автокефалии.

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Ранее Порошенко уже объявлял, что Константинопольский патриархат утвердил текст томоса для Украинской церкви. Синод Константинопольского патриархата одобрил также проект устава независимой Украинской православной церкви.

В РПЦ в середине ноября заявили, что Объединительный собор, когда бы он ни состоялся, будет «канонически ничтожным сборищем​».

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Петр Порошенко , Православие , Украинская церковь
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