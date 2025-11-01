Минобороны сообщило об окружении военных ВСУ у вокзала Покровска

Фото: Анатолий Степанов / Reuters

Российские вооруженные силы продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе железнодорожного вокзала Покровска (Красноармейска) ДНР. Об этом сообщает Минобороны.

«В населенном пункте Красноармейск Донецкой народной республики штурмовые отряды 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе железнодорожного вокзала», — следует из сообщения ведомства.

В ведомстве добавили, что российские войска пресекли высадку с вертолета группы сил специальных операций ГУР. Все 11 человек, высадившиеся из него, убиты.

За сутки в этом районе уничтожили до 190 украинских солдат, боевую бронированную машину, пять пикапов, два миномета и орудие полевой артиллерии.

Красноармейск (украинское название — Покровск) — важный узел материально-технического снабжения украинской группировки в ДНР. Расположен в 66 км к северо-западу от Донецка, неподалеку от административной границы Днепропетровской области Украины.

26 октября начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что группировка войск «Центр» завершила окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. В кольце оказался 31 батальон ВСУ. Также взято под контроль более 70% Волчанска, на направлении действия группировки войск «Запад» окружен город Купянск.

Кроме того, штурмовые отряды 68-й мотострелковой дивизии 6-й армии взяли под контроль переправы ВСУ через реку Оскол южнее города, добавил он. Группировка «Запад» завершает освобождение Ямполя на краснолиманском направлении в ДНР.