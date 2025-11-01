 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Замминистра исключил принцип «против кого мы за» в союзе с КНДР

Замглавы МО Савельев: Россия и КНДР исключают принцип «против кого мы за»
Россия и КНДР не следуют принципу «против кого мы за», заявили в Минобороны. При этом там отметили, что в АТР растет уровень милитаризации, что угрожает безъядерному статусу региона

Замминистра исключил принцип «против кого мы за» в союзе с КНДР
Video

Взаимодействие Москвы и Пхеньяна не направлено против кого бы то ни было, если эти страны сами не являются агрессорами, заявил замминистра обороны России Олег Савельев.

«Хочу подчеркнуть, что это как раз и является тем примером, когда взаимодействие строится, исключая принцип «против кого мы за», — сказал он на совещании министров обороны государств — участников «СМОА плюс» в Куала-Лумпуре (цитата по «Интерфаксу»).

Савельев назвал соглашение между Москвой и Пхеньяном «абсолютно прозрачным».

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР был подписан президентом России Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном в июне 2024 года в Пхеньяне. Он включает в том числе пункт о военной помощи в случае агрессии против одной из сторон.

Замглавы Минобороны также напомнил, что в 2024 году президент Владимир Путин выступил с инициативой формирования новой архитектуры евразийской безопасности, которая должна учитывать интересы всех стран, а не создавать разделительные линии. При этом российская сторона отмечает рост напряженности и военной активности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Россия выступает за соблюдение принципа единой и неделимой безопасности, <...> вместе с тем, мы вынуждены констатировать все более настойчивые действия отдельных нерегиональных держав, ведущие к прямо противоположным результатам», — сказал Савельев.

«СМОА плюс» (Совещание министров обороны государств — членов АСЕАН и диалоговых партнеров) — механизм взаимодействия между оборонными ведомствами стран АСЕАН (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины) с государствами — партнерами по диалогу (Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, Россия, США, Япония).

На прошлой неделе лидер КНДР заявил, что российско-корейская дружба находится на пике. Он также подчеркнул, что боевое братство двух стран будет непрерывно развиваться. В начале октября Ким встретился с замглавы Совбеза и председателем «Единой России» Дмитрием Медведевым в ходе визита делегации партии в КНДР.

27 октября президент Владимир Путин принял в Кремле главу северокорейского МИДа Цой Сон Хи и передал наилучшие пожелания Ким Чен Ыну.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
КНДР Северная Корея МИД Россия
Материалы по теме
Захарова описала встречу глав МИД России и КНДР словами «начали красиво»
Политика
КНДР испытали два гиперзвуковых снаряда
Политика
Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
3 стратегии от Мосбиржи для начинающих инвесторов #всенабиржу!, 15:18
В Москве ввели новые правила записи к врачу Общество, 15:13
Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке Технологии и медиа, 15:09
Как оцифровать предприятие без крупных инвестиционных затрат Отрасли, 15:09
WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы Политика, 15:07
Сын Роналду забил первый гол за юношескую сборную Португалии до 16 лет Спорт, 15:06
Прощание со звездой «Полицейского с Рублевки» Романом Поповым. Фото Общество, 15:05 
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Аналитики оценили изменение спроса на новостройки Москвы за год Недвижимость, 15:05
На крупнейшем в Нью-Мексико НПЗ произошел взрыв Общество, 15:05
В Минобороны заявили о возможном создании в АТР «прямого аналога НАТО» Политика, 15:03
Год назад в России узаконили майнинг. Что изменилось и что дальше Крипто, 15:03
Мосгордума перенесла крайний срок оплаты ЖКУ на 15-е число Общество, 15:01
Чем важны структурные продукты для инвестиций в полисы страхования жизни Отрасли, 14:59
Качественный рост: как государство помогает развиваться малому бизнесу Национальные проекты, 14:59