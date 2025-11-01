Замминистра исключил принцип «против кого мы за» в союзе с КНДР

Россия и КНДР не следуют принципу «против кого мы за», заявили в Минобороны. При этом там отметили, что в АТР растет уровень милитаризации, что угрожает безъядерному статусу региона

Взаимодействие Москвы и Пхеньяна не направлено против кого бы то ни было, если эти страны сами не являются агрессорами, заявил замминистра обороны России Олег Савельев.

«Хочу подчеркнуть, что это как раз и является тем примером, когда взаимодействие строится, исключая принцип «против кого мы за», — сказал он на совещании министров обороны государств — участников «СМОА плюс» в Куала-Лумпуре (цитата по «Интерфаксу»).

Савельев назвал соглашение между Москвой и Пхеньяном «абсолютно прозрачным».

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР был подписан президентом России Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном в июне 2024 года в Пхеньяне. Он включает в том числе пункт о военной помощи в случае агрессии против одной из сторон.

Замглавы Минобороны также напомнил, что в 2024 году президент Владимир Путин выступил с инициативой формирования новой архитектуры евразийской безопасности, которая должна учитывать интересы всех стран, а не создавать разделительные линии. При этом российская сторона отмечает рост напряженности и военной активности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Россия выступает за соблюдение принципа единой и неделимой безопасности, <...> вместе с тем, мы вынуждены констатировать все более настойчивые действия отдельных нерегиональных держав, ведущие к прямо противоположным результатам», — сказал Савельев.

«СМОА плюс» (Совещание министров обороны государств — членов АСЕАН и диалоговых партнеров) — механизм взаимодействия между оборонными ведомствами стран АСЕАН (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины) с государствами — партнерами по диалогу (Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, Россия, США, Япония).

На прошлой неделе лидер КНДР заявил, что российско-корейская дружба находится на пике. Он также подчеркнул, что боевое братство двух стран будет непрерывно развиваться. В начале октября Ким встретился с замглавы Совбеза и председателем «Единой России» Дмитрием Медведевым в ходе визита делегации партии в КНДР.

27 октября президент Владимир Путин принял в Кремле главу северокорейского МИДа Цой Сон Хи и передал наилучшие пожелания Ким Чен Ыну.