Путин принял главу МИД КНДР и передал наилучшие пожелания Ким Чен Ыну

Владимир Путин на встрече с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, 27 октября 2025 года (Фото: Администрация Президента России)

Президент России Владимир Путин в начале личной встречи в Кремле попросил министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи передать «наилучшие пожелания» лидеру КНДР Ким Чен Ыну, сообщает пресс-служба Кремля.

«Самые наилучшие пожелания передавайте Председателю Государственных дел Ким Чен Ыну», — сказал Путин. Глава МИД ответила, что обязательно сделает это.

«Мы с ним в Пекине поговорили подробно о наших отношениях, о перспективах развития. Все идет по плану. Самые наилучшие пожелания ему передавайте.», — продолжил президент России.

На встрече присутствовали глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

Глава МИД КНДР прибыла в Москву 27 октября. Перед встречей с Путиным она провела переговоры с Сергеем Лавровым. Глава МИД России подарил северокорейской коллеге букет цветов, после чего дипломаты сделали совместное фото.

В начале октября Ким Чен Ын встретился с замглавы Совета безопасности Дмитрием Медведевым в ходе визита делегации «Единой России» в КНДР. Во время встречи Медведев передал северокорейскому лидеру привет от Путина.