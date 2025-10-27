Путин принял главу МИД КНДР и передал наилучшие пожелания Ким Чен Ыну
Президент России Владимир Путин в начале личной встречи в Кремле попросил министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи передать «наилучшие пожелания» лидеру КНДР Ким Чен Ыну, сообщает пресс-служба Кремля.
«Самые наилучшие пожелания передавайте Председателю Государственных дел Ким Чен Ыну», — сказал Путин. Глава МИД ответила, что обязательно сделает это.
«Мы с ним в Пекине поговорили подробно о наших отношениях, о перспективах развития. Все идет по плану. Самые наилучшие пожелания ему передавайте.», — продолжил президент России.
На встрече присутствовали глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
Глава МИД КНДР прибыла в Москву 27 октября. Перед встречей с Путиным она провела переговоры с Сергеем Лавровым. Глава МИД России подарил северокорейской коллеге букет цветов, после чего дипломаты сделали совместное фото.
В начале октября Ким Чен Ын встретился с замглавы Совета безопасности Дмитрием Медведевым в ходе визита делегации «Единой России» в КНДР. Во время встречи Медведев передал северокорейскому лидеру привет от Путина.
