Иран выдвинул условия для разблокировки Telegram в стране

Иран выдвинул ряд требований к Telegram для разблокировки его работы в стране. Мессенджер должен будет удалять опасный контент и не передавать данные иностранным разведкам. Приложение было заблокировано в 2017-м на фоне протестов
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Власти Ирана выдвинули Telegram несколько условий для возобновления работы мессенджера на территории Исламской Республики. Об этом сообщает Mehr.

В частности, Тегеран потребовал ограничить в мессенджере контент, пропагандирующий терроризм и угрожающий нацбезопасности, а также удалять материалы по жалобам граждан. Иран также поставил условие о сотрудничестве мессенджера с судебной системой Исламской Республики и потребовал от Telegram взять на себя обязательство не передавать информацию об иранских пользователях иностранным разведывательным службам.

Как пишет Iranint, правительственный комитет не проводил обсуждений по снятию запретов на Telegram, YouTube и Instagram (принадлежит Meta Platforms, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России). Решения по иностранным платформам принимаются в соответствии с планом из 32 пунктов, утвержденным президентом Масудом Пезешкианом. До этого на аналогичных условиях в стране были разблокированы Google Play и WhatsApp (принадлежит Meta Platforms, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России).

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp
Технологии и медиа
Фото:Matthias Balk / DPA / Global Look Press

В 2018 году суд в Иране принял решение о запрете использования Telegram на территории страны по требованию силовых структур. На тот момент мессенджером пользовались более половины иранцев.

Тогда же им перестали пользоваться госучреждения и официальные лица, включая верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи. В его последней публикации в телеграм-канале говорилось, что это решение было принято «с целью защиты национальных интересов и прекращения монополии мессенджера».

Telegram был заблокирован в Иране с конца декабря 2027 года в связи с тем, что его для координации использовали участники протестов, развернувшихся на тот момент в стране. Основатель мессенджера Павел Дуров сообщил, что блокировка была связана с тем, что его администрация отказалась по требованию Тегерана закрыть каналы, публиковавшие информацию об оппозиции и протестах.

