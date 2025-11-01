 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Ирада Зейналова стала чрезвычайным и полномочным послом России

Путин присвоил Ираде Зейналовой дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Она занимает пост посла на Маврикии с сентября 2024-го. До этого она больше 25 лет была журналисткой и вела новости на федеральных каналах
Ирада Зейналова
Ирада Зейналова (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин присвоил послу на Маврикии Ираде Зейналовой дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Путин назначил Зейналову послом России на Маврикии 13 сентября 2024 года. После этого она сообщила, что закончит карьеру журналиста. В декабре того же года президент присвоил ей ранг чрезвычайного и полномочного посланника России первого класса.

В 2022 году Зейналова рассказала, что учится в Дипломатической академии МИД России, в мае того же года она выпустилась из академии с красным дипломом. Комментируя это, представитель МИД России Мария Захарова заявила, что дипломатическое образование той пригодится.

В 1997 году Зейналова начала карьеру на телевидении, создавая репортажи для программы «Вести недели» на телеканале «Россия». В 2003 году она перешла на «Первый канал».

С 2012 по июль 2016 года Зейналова вела итоговую программу «Воскресное время» на «Первом канале». Осенью 2016 года она перешла на НТВ, где также вела итоговую новостную передачу.

Материал дополняется.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Авторы
Теги
Валерия Доброва
Ирада Зейналова Владимир Путин дипломатия послы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
«Мао, нихао»: как увлечение китайским помогло построить свой бизнес Стиль, 12:13
Российская туристка получила срок за поджог тополиного пуха в Сеуле Общество, 12:10
Зарубежные инвестиции без инфраструктурного риска: страновые индексы #всенабиржу!, 12:04
Демобилизованных военных поддержат деньгами на открытие бизнеса Общество, 12:03
Хоккеиста «Спартака» дисквалифицировали на месяц за кокаин Спорт, 12:02
Маск заявил, что Байден запретил возвращать астронавтов с МКС до выборов Политика, 12:01
Как охотятся кадровые браконьеры: 11 методов агрессивного хантинга Образование, 11:58
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Бывшая подруга потребовала с экс-министра торговли Подмосковья алименты Общество, 11:56
Туроператор отверг версию захвата российских туристов для работы в Мьянме Общество, 11:56
В Москве началось прощание с актером Романом Поповым Общество, 11:49
Друг актера Романа Попова рассказал, что тот просил кремировать его Общество, 11:48
Клуб КХЛ «Амур» лишился главного тренера из-за вирусной инфекции Спорт, 11:47
Ирада Зейналова стала чрезвычайным и полномочным послом России Политика, 11:44
Перспективные направления развития ИТ-сектора на ближайшие 5 лет РБК х Ростелеком, 11:42