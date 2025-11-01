Ирада Зейналова стала чрезвычайным и полномочным послом России
Президент России Владимир Путин присвоил послу на Маврикии Ираде Зейналовой дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Путин назначил Зейналову послом России на Маврикии 13 сентября 2024 года. После этого она сообщила, что закончит карьеру журналиста. В декабре того же года президент присвоил ей ранг чрезвычайного и полномочного посланника России первого класса.
В 2022 году Зейналова рассказала, что учится в Дипломатической академии МИД России, в мае того же года она выпустилась из академии с красным дипломом. Комментируя это, представитель МИД России Мария Захарова заявила, что дипломатическое образование той пригодится.
В 1997 году Зейналова начала карьеру на телевидении, создавая репортажи для программы «Вести недели» на телеканале «Россия». В 2003 году она перешла на «Первый канал».
С 2012 по июль 2016 года Зейналова вела итоговую программу «Воскресное время» на «Первом канале». Осенью 2016 года она перешла на НТВ, где также вела итоговую новостную передачу.
Материал дополняется.
