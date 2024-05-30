Захарова заявила, что ведущей Зейналовой пригодится образование дипломата

Ирада Зейналова (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Журналистка Ирада Зейналова имеет высшее дипломатическое образование, оно ей пригодится, заявила РБК официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Так Захарова прокомментировала данные о планах назначить телеведущую на пост посла на Маврикии. Представитель МИДа подчеркнула, что кандидатуры послов России в других странах утверждает президент Владимир Путин.

«Решение о назначении послов — прерогатива президента. Могу подтвердить, что Зейналова получила второе высшее образование в Дипломатической академии. Уверена, что оно ей пригодится», — сказала Захарова.

Журналистка окончила обучение в академии с красным дипломом, добавила Захарова.

Ранее телеграм-канал BRIEF со ссылкой на источник сообщил, что Зейналова займет пост российского посла на Маврикии. В разговоре с «РИА Новости» журналистка сказала, что является ведущей телеканала НТВ.

На данный момент пост посла России на Маврикии занимает Константин Климовский. На эту должность его назначили в сентябре 2017 года.

Зейналова начала работать на телевидении в 1997 году. Она делала репортажи для программы «Вести недели» для телеканала «Россия», в 2003 году ушла работать на «Первый канал».

С 2012 года по июль 2016 года Зейналова вела итоговую программу «Воскресное время» на «Первом канале». Осенью 2016 года журналистка приступила к работе на НТВ, где ведет итоговую новостную передачу. В 2022 году Зейналова рассказала об учебе в Дипломатической академии МИД России.