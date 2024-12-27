Ирада Зейналова получила новый дипломатический ранг

Ирада Зейналова (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Президент России Владимир Путин присвоил бывшей телеведущей Ираде Зейналовой, а теперь послу на Маврикии ранг чрезвычайного и полномочного посланника России первого класса. Указ опубликован на портале правовых актов.

Согласно указу, такой же дипломатический ранг получил посол России в Чили Владимир Белинский.

Ранее, 13 сентября, Путин назначил Зейналову послом России на Маврикии. После этого она сообщила, что закончит карьеру журналиста.

В 2022 году Зейналова рассказала, что учится в Дипломатической академии МИД России. Диплом она получила в мае 2024 года. Официальный представитель МИД Мария Захарова, отметила, что другое высшее образование Зейналовой будет полезным, но не уточнила, в каком качестве. Первое образование Зейналова получила в 1995 году в области инженерии. Она стала инженером-технологом порошковых материалов и защитных покрытий.

В 1997 году Зейналова начала карьеру на телевидении, создавая репортажи для программы «Вести недели» на телеканале «Россия». В 2003 году она перешла на «Первый канал». С 2012 по июль 2016 года Зейналова вела итоговую программу «Воскресное время» на «Первом канале». Осенью 2016 года она перешла на НТВ, где также вела итоговую новостную передачу.

Зейналова стала второй женщиной, возглавившей российское посольство. На данный момент ее коллегой в этом статусе является Элеонора Митрофанова, посол России в Болгарии с 2021 года.