Путин назначил Ираду Зейналову послом на Маврикии
Президент Владимир Путин назначил Ираду Зейналову послом в Республике Маврикий. До нее пост посла России на Маврикии занимал Константин Климовский. На эту должность его назначили в сентябре 2017 года.
В 2022 году Зейналова рассказала, что учится в Дипломатической академии МИД России, в мае этого года она выпустилась из академии, получив высшее дипломатическое образование. Официальный представитель МИДа Мария Захарова, комментируя эту новость, сказала, что второе высшее Зейналовой пригодится — не уточнив, в какой именно роли.
По первому образованию Зейналова — инженер-технолог порошковых материалов и защитных покрытий, полученных путем высокоскоростного затвердевания расплавов, выпускница МАТИ (1995 год). Она проходила преддипломную практику и стажировалась в институте Пенсильвании и Samsung Aeropace.
Зейналова начала работать на телевидении в 1997 году. Она делала репортажи для программы «Вести недели» для телеканала «Россия», в 2003 году ушла работать на «Первый канал».
С 2012 года по июль 2016 года Зейналова вела итоговую программу «Воскресное время» на «Первом канале». Осенью 2016 года журналистка приступила к работе на НТВ, где вела итоговую новостную передачу.
Зейналова стала второй женщиной — руководителем российского посольства. Помимо нее диппредставительство страны сейчас возглавляет только Элеонора Митрофанова (посол в Болгарии с 2021 года).
До мая 2024 года послом (в Папуа — Новая Гвинея) была Ирина Воробьева. Сейчас она возглавляет Третий департамент Азии российского МИДа.
Одновременно с ними послом в Кабо-Верде и третьей послом-женщиной России по состоянию на 2022 год должна была стать Наталья Поклонская. Был подписан президентский указ о ее назначении, однако позднее это решение отменили. Сама Поклонская объяснила снятие с должности посла в Кабо-Верде «личными обстоятельствами».
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