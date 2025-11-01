 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Торговая война США⁠,
0

Премьер Канады извинился перед Трампом за рекламу с Рейганом

Сюжет
Торговая война США
Карни извинился перед Трампом за критикующую тарифы рекламу с Рейганом, после которой США прекратили торговые переговоры с Канадой и повысили для нее пошлины на 10%. Трамп исключил возобновление переговоров после извинений Карни
Дональд Трамп и&nbsp;Марк Карни
Дональд Трамп и Марк Карни (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Премьер-министр Канады Марк Карни извинился перед американским лидером Дональдом Трампом за критикующую пошлины рекламу с использованием записи речи 40-го президента США Рональда Рейгана. Об этом сам Карни заявил на пресс-конференции на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), передает Reuters.

По словам Карни, он принес извинения президенту США в частном порядке на ужине лидеров стран АТЭС.

До этого об извинении Карни рассказал Трамп. «Он был очень мил. Он извинился за то, что они сделали с рекламой», — сказал он журналистам.

Однако Трамп отрицательно ответил на вопрос, возобновят ли США торговые переговоры с Канадой после этого.

Речь идет о рекламе, запущенной в канадской провинции Онтарио 14 октября. В ней использовали аудиозапись выступления Рейгана в 1987 году о тарифах, в которой тот говорит, что это неэффективно в долгосрочной перспективе.

Трамп обвинил Канаду в искажении фактов, заявив, что Рейган «ЛЮБИЛ тарифы в целях национальной безопасности и экономики». Он объявил о прекращении торговых переговоров с Оттавой и повысил пошлины для Канады на 10% сверх уже действующих.

Трамп повысил пошлины для Канады на 10% из-за рекламы с Рейганом
Политика
Фото:Дональд Трамп (Anna Moneymaker / Getty Images)

Премьер-министр Онтарио Даг Форд согласился убрать возмутившую Трампа рекламу из эфира после разговора с Карни. По словам Форда, канадский премьер знал о запуске ролика. Карни подтвердил это, но подчеркнул, что не хотел запускать эту рекламу и сказал об этом Форду.

Премьер Онтарио заявил, что реклама достигла своих целей. «Мы спровоцировали дискуссию, которой не было в США. <...> Знаете, почему президент Трамп сейчас так расстроен? Потому что это было эффективно. Это сработало, это разбудило всю страну», — сказал он (цитата по CBC).

Летом Трамп увеличил пошлины на товары из Канады с 25 до 35%. Причиной он назвал бездействие Оттавы в отношении контрабанды наркотика фентанила. Решение о повышении пошлин не затронуло товары, которые подпадают под соглашение о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой.

В июне президент США также приостанавливал переговоры с Канадой из-за введения нового налога на услуги для американских технологических компаний. Речь шла о таких гигантах, как Amazon, Google, Uber и Airbnb. Планировалось, что с них будут взимать 3% от прибыли. Однако впоследствии этот налог был отменен.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Дональд Трамп Марк Карни Канада США пошлины Рональд Рейган
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Марк Карни фото
Марк Карни
политик, премьер-министр Канады
16 марта 1965 года
Материалы по теме
Трамп прекратил торговые переговоры с Канадой из-за рекламы с Рейганом
Политика
Трамп повысил пошлины для Канады на 10% из-за рекламы с Рейганом
Политика
Трамп назвал премьера Канады «президентом»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
«Мао, нихао»: как увлечение китайским помогло построить свой бизнес Стиль, 12:13
Российская туристка получила срок за поджог тополиного пуха в Сеуле Общество, 12:10
Зарубежные инвестиции без инфраструктурного риска: страновые индексы #всенабиржу!, 12:04
Демобилизованных военных поддержат деньгами на открытие бизнеса Общество, 12:03
Хоккеиста «Спартака» дисквалифицировали на месяц за кокаин Спорт, 12:02
Маск заявил, что Байден запретил возвращать астронавтов с МКС до выборов Политика, 12:01
Как охотятся кадровые браконьеры: 11 методов агрессивного хантинга Образование, 11:58
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Бывшая подруга потребовала с экс-министра торговли Подмосковья алименты Общество, 11:56
Туроператор отверг версию захвата российских туристов для работы в Мьянме Общество, 11:56
В Москве началось прощание с актером Романом Поповым Общество, 11:49
Друг актера Романа Попова рассказал, что тот просил кремировать его Общество, 11:48
Клуб КХЛ «Амур» лишился главного тренера из-за вирусной инфекции Спорт, 11:47
Ирада Зейналова стала чрезвычайным и полномочным послом России Политика, 11:44
Перспективные направления развития ИТ-сектора на ближайшие 5 лет РБК х Ростелеком, 11:42