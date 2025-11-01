Премьер Канады извинился перед Трампом за рекламу с Рейганом

Карни извинился перед Трампом за критикующую тарифы рекламу с Рейганом, после которой США прекратили торговые переговоры с Канадой и повысили для нее пошлины на 10%. Трамп исключил возобновление переговоров после извинений Карни

Дональд Трамп и Марк Карни (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Премьер-министр Канады Марк Карни извинился перед американским лидером Дональдом Трампом за критикующую пошлины рекламу с использованием записи речи 40-го президента США Рональда Рейгана. Об этом сам Карни заявил на пресс-конференции на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), передает Reuters.

По словам Карни, он принес извинения президенту США в частном порядке на ужине лидеров стран АТЭС.

До этого об извинении Карни рассказал Трамп. «Он был очень мил. Он извинился за то, что они сделали с рекламой», — сказал он журналистам.

Однако Трамп отрицательно ответил на вопрос, возобновят ли США торговые переговоры с Канадой после этого.

Речь идет о рекламе, запущенной в канадской провинции Онтарио 14 октября. В ней использовали аудиозапись выступления Рейгана в 1987 году о тарифах, в которой тот говорит, что это неэффективно в долгосрочной перспективе.

Трамп обвинил Канаду в искажении фактов, заявив, что Рейган «ЛЮБИЛ тарифы в целях национальной безопасности и экономики». Он объявил о прекращении торговых переговоров с Оттавой и повысил пошлины для Канады на 10% сверх уже действующих.

Премьер-министр Онтарио Даг Форд согласился убрать возмутившую Трампа рекламу из эфира после разговора с Карни. По словам Форда, канадский премьер знал о запуске ролика. Карни подтвердил это, но подчеркнул, что не хотел запускать эту рекламу и сказал об этом Форду.

Премьер Онтарио заявил, что реклама достигла своих целей. «Мы спровоцировали дискуссию, которой не было в США. <...> Знаете, почему президент Трамп сейчас так расстроен? Потому что это было эффективно. Это сработало, это разбудило всю страну», — сказал он (цитата по CBC).

Летом Трамп увеличил пошлины на товары из Канады с 25 до 35%. Причиной он назвал бездействие Оттавы в отношении контрабанды наркотика фентанила. Решение о повышении пошлин не затронуло товары, которые подпадают под соглашение о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой.

В июне президент США также приостанавливал переговоры с Канадой из-за введения нового налога на услуги для американских технологических компаний. Речь шла о таких гигантах, как Amazon, Google, Uber и Airbnb. Планировалось, что с них будут взимать 3% от прибыли. Однако впоследствии этот налог был отменен.