Собянин: на подлете к Москве сбили второй беспилотник

Об уничтожении первого дрона мэр сообщил в 00:40, через 1:15 он написал о перехвате второго БПЛА

Сбит еще один беспилотник, летевший на Москву, заявил мэр Сергей Собянин в телеграм-канале.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в 01:55.

Об уничтожении первого дрона Собянин сообщил в 00:40.

Последние две недели мэр и Минобороны неоднократно заявляли об отражении атак беспилотников на Московский регион. Больше всего БПЛА было перехвачено над столичным регионом в ночь на 27-е октября, тогда было сбито 40 дронов, из них 34 летели на столицу. Московские аэропорты приостанавливали рейсы на фоне атак.