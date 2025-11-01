На подлете к Москве сбили второй беспилотник
Сбит еще один беспилотник, летевший на Москву, заявил мэр Сергей Собянин в телеграм-канале.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в 01:55.
Об уничтожении первого дрона Собянин сообщил в 00:40.
Последние две недели мэр и Минобороны неоднократно заявляли об отражении атак беспилотников на Московский регион. Больше всего БПЛА было перехвачено над столичным регионом в ночь на 27-е октября, тогда было сбито 40 дронов, из них 34 летели на столицу. Московские аэропорты приостанавливали рейсы на фоне атак.
