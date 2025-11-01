 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

На подлете к Москве сбили второй беспилотник

Собянин: на подлете к Москве сбили второй беспилотник
Сюжет
Военная операция на Украине
Об уничтожении первого дрона мэр сообщил в 00:40, через 1:15 он написал о перехвате второго БПЛА

Сбит еще один беспилотник, летевший на Москву, заявил мэр Сергей Собянин в телеграм-канале.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в 01:55.

Об уничтожении первого дрона Собянин сообщил в 00:40.

Над 14 регионами России сбили 130 дронов
Политика

Последние две недели мэр и Минобороны неоднократно заявляли об отражении атак беспилотников на Московский регион. Больше всего БПЛА было перехвачено над столичным регионом в ночь на 27-е октября, тогда было сбито 40 дронов, из них 34 летели на столицу. Московские аэропорты приостанавливали рейсы на фоне атак.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Сергей Собянин Москва беспилотники
Сергей Собянин фото
Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
Материалы по теме
Над регионами России за три часа сбили 14 украинских дронов
Политика
Системы ПВО уничтожили 30 украинских дронов за 4 часа
Политика
За ночь ПВО отразила атаку 170 дронов на регионы России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Ученый заявил, что «все сходится» в версии о таинственном болиде в Москве Общество, 02:49
Атаку четвертого дрона отразили на подлете к Москве Политика, 02:41
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Над Россией сбили 38 дронов за три часа Политика, 02:29
ПВО уничтожила еще один летевший на Москву дрон Политика, 02:20
На подлете к Москве сбили второй беспилотник Политика, 02:00
Дрон парализовал работу аэропорта в Берлине Политика, 01:57
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Медведев в 1/4 финала «Мастерс» проиграл Звереву впервые с 2023 году Спорт, 01:31
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Wildberries решил на время зафиксировать комиссии для продавцов Бизнес, 00:58
Рубио опроверг данные о подготовке США к ударам по Венесуэле Политика, 00:51
На подлете к Москве сбили дрон Политика, 00:45
Шесть человек погибли в ДТП с грузовиком с щебнем под Орлом Общество, 00:35
Россиянам ограничили число сим-карт до 20 на одного человека Технологии и медиа, 00:30