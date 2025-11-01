На подлете к Москве сбили дрон
ПВО сбила дрон, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в телеграм-канале.
Аэропорт Калуги приостановил рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в 00:18.
Последние две недели Собянин и Минобороны неоднократно заявляли об отражении атак беспилотников на Московский регион. Так, в ночь на 31 октября над столичным регионом был сбит один дрон, а в ночь на 30-е — перехвачено девять дронов, шесть из них летели на столицу.
В ночь на 29 октября на подлете к городу было уничтожено семь беспилотников. В ночь на 27-е было сбито 40 дронов над Московским регионом, из них 34 летели на столицу. Московские аэропорты приостанавливали рейсы на фоне атак.
