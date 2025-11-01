 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

На подлете к Москве сбили дрон

Собянин: на подлете к Москве сбили дрон
Сюжет
Военная операция на Украине
На месте падения обломков работают экстренные службы, сообщил мэр Сергей Собянин. Последние две недели Собянин и Минобороны неоднократно сообщали об отражении атак дронов на столичный регион

ПВО сбила дрон, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в телеграм-канале.

Аэропорт Калуги приостановил рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в 00:18.

В Ярославле закрыли два детских сада из-за падения обломков беспилотников
Общество
Фото:PavelChigir / Fotodom / Shutterstock

Последние две недели Собянин и Минобороны неоднократно заявляли об отражении атак беспилотников на Московский регион. Так, в ночь на 31 октября над столичным регионом был сбит один дрон, а в ночь на 30-е — перехвачено девять дронов, шесть из них летели на столицу.

В ночь на 29 октября на подлете к городу было уничтожено семь беспилотников. В ночь на 27-е было сбито 40 дронов над Московским регионом, из них 34 летели на столицу. Московские аэропорты приостанавливали рейсы на фоне атак.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Сергей Собянин беспилотники Москва
Сергей Собянин фото
Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
Материалы по теме
Над шестью регионами России сбили 24 беспилотника
Политика
На подлете к Москве сбили четыре беспилотника
Политика
Над регионами России сбили 100 украинских беспилотников за ночь
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Wildberries решил на время зафиксировать комиссии для продавцов Бизнес, 00:58
Рубио опроверг сообщение о подготовке США к ударам по Венесуэле Политика, 00:51
На подлете к Москве сбили дрон Политика, 00:45
Шесть человек погибли в ДТП с грузовиком с щебнем под Орлом Общество, 00:35
Россиянам ограничили число сим-карт до 20 на одного человека Технологии и медиа, 00:30
Муфтий Чечни ответил на критику раввина его слов о «врагах Аллаха» Политика, 00:28
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Налоговые органы получили возможность взыскивать долги без суда Финансы, 00:06
В каких видах россиян допустили до отбора на зимнюю Олимпиаду Спорт, 00:06
Американский журналист раскрыл, что Трамп всегда берет с собой косметику Политика, 00:05
Маркетплейсы ответили на претензию Набиуллиной к скидкам на площадках Технологии и медиа, 00:04
Что изменится в сфере финансов для россиян с 1 ноября Инвестиции, 00:00
Эстонская компания ввела «плату за энергонезависимость» от России Общество, 31 окт, 23:55