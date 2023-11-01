Дальнемагистральный Ил-96-400М совершил первый полет

Первый полет модернизированного лайнера продлился 26 минут, он проходил на высоте до 2 тыс. м. Российские системы и оборудование в ходе испытательного полета отработали штатно

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Опытный образец Ил-96-400М — российского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета — совершил первый полет длительностью 26 минут, сообщила Объединенная авиастроительная корпорация. Он проходил на высотах до 2000 м на скорости до 390 км/ч.

«Выполнялась проверка устойчивости, управляемости воздушного судна, работоспособности систем, силовой установки и радиотехнических средств захода на посадку. Программа испытаний прошла в штатном режиме, была подтверждена стабильная работа российских систем и оборудования», — сообщила ОАК.

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Ил-96-400М начали собирать на воронежском заводе в 2018 году. Летом того года правительство выделило ОАК 1,32 млрд руб. на производство этих самолетов и модернизацию завода. В 2020 году первый образец Ил-96-400М был передан в цех окончательной сборки.

