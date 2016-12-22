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Медведев выделил ОАК 1,3 млрд руб. на модернизацию производства Ил-96
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Медведев выделил ОАК 1,3 млрд руб. на модернизацию производства Ил-96
Политика, 08:07
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Медведев выделил ОАК 1,3 млрд руб. на модернизацию производства Ил-96
Модернизация производственных мощностей Воронежского авиационного завода проводится для выпуска обновленной версии самолета Ил-96 — Ил-96-400М. В самолете число пассажирских мест увеличено до 400
Самолет Ил-96-300 на Воронежском авиационном заводе. 4 апреля 2009 года (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Бюджетные инвестиции в размере 1,32 млрд руб. будут выделены Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) на модернизацию производства Воронежского авиазавода для производства самолетов Ил-96-400М. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, документ опубликован на сайте правительства.

«Средства будут направлены на реконструкцию и техническое перевооружение производства для изготовления самолетов Ил-96-400М. Срок ввода объекта в эксплуатацию — 2020 год», — говорится в пояснительной записке к постановлению.

Бюджетные средства будут перечислены ПАО «ОАК» для последующего взноса в уставный капитал дочернего ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество». Переоборудование производственных мощностей предприятия направлено на снижение зависимости от закупок зарубежных воздушных судов, отмечается в документе.

Ил-96-400М — широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет, представляет собой модернизированную версию Ил-96-300. Модернизированная версия самолета содержит увеличенное число пассажирских мест — 400.

Из федерального бюджета выделяемой субсидией покрывается большая часть стоимости модернизации объекта — в пояснении к документу также указано, что его предполагаемая стоимость оценивается в 1,47 млрд руб.

О планах начать производство самолета Ил-96-400М российский вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил еще в мае 2016 года на коллегии Минпромторга. Правительство предложение поддержало, с тех пор на модернизацию и организацию производства Ил-96-400М было направлено ​5,9 млрд рублей, говорится на сайте правительства.

Ил-96 производится Воронежским акционерным самолетостроительным обществом с 1987 года. До 2014 года крупнейшим эксплуатантом Ил-96-300 был «Аэрофлот».

Автор: Наталья Демченко.
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