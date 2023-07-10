В «дочке» ОАК сменился глава на фоне ситуации с Ил-96 для AirBridgeCargo
В лизинговой компании «Ильюшин Финанс Ко.» (ИФК, входит в Объединенную строительную корпорацию — ОАК) сменился руководитель — вместо Сергея Туркина пришел Михаил Подхватилин из «ВСП-Лизинг», сообщили РБК в ОАК.
Корпорация указала, что новый гендиректор ИФК имеет 15-летний опыт работы в сфере авиализинга, среди его задач будут «повышение эффективности работы ИФК, улучшение взаимодействия с поставщиками и эксплуатантами пассажирских и грузовых самолетов российского производства, наращивание лизингового портфеля отечественных воздушных судов».
«Прежний гендиректор Сергей Туркин покинул ИФК, передав компанию в значительно лучшем состоянии, чем она находилась в момент его назначения в 2019 году», — добавили в ОАК.
На прошлой неделе стало известно, что грузовая авиакомпания AirBridgeCargo, входящая в группу «Волга-Днепр», не получила от ОАК самолеты Ил-96-400Т (ими владеет ИФК), которые должны были поступить в июне. В ОАК сообщили РБК, что работы по воздушным судам идут по графику, они проходят процедуру восстановления летной годности, один из самолетов находится в высокой степени готовности и готовится к передаче одному из российских эксплуатантов.
Источник РБК, близкий к ИФК, сказал, что договор об их поставке с AirBridgeCargo в итоге не был заключен, поэтому компания начала переговоры с другими потенциальными эксплуатантами. 6 июля гендиректор авиакомпании Red Wings (принадлежит ИФК) Евгений Солодилин говорил, что обратился в ОАК с просьбой о передаче самолета Ил-96, который намерены «поставить под сертификат грузовой авиакомпании».
«Коммерсантъ» указывает, что «ВСП-Лизинг», которой руководил новый глава ИФК Подхватилин, по данным СПАРК принадлежит советнику гендиректора ОАК по науке и члену совета директоров Red Wings Борису Алешину. У Алешина есть авиакомпания Sky Gates, которую планирует приобрести Red Wings. По информации «Ъ», именно Sky Gates получит Ил-96.
Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено
Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?
Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION
Добро пожаловать в другой мир