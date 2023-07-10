В лизинговой компании ОАК сменился глава на фоне ситуации с Ил-96 для AirBridgeCargo

В «дочке» ОАК сменился глава на фоне ситуации с Ил-96 для AirBridgeCargo

Лизинговую компанию ИФК вместо Сергея Туркина возглавил Михаил Подхватилин. Смена руководства произошла на фоне сообщений, что ИФК не передала авиакомпании AirBridgeCargo самолеты, на которые может претендовать Red Wings

Самолет Ил-96-400Т (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

В лизинговой компании «Ильюшин Финанс Ко.» (ИФК, входит в Объединенную строительную корпорацию — ОАК) сменился руководитель — вместо Сергея Туркина пришел Михаил Подхватилин из «ВСП-Лизинг», сообщили РБК в ОАК.

Корпорация указала, что новый гендиректор ИФК имеет 15-летний опыт работы в сфере авиализинга, среди его задач будут «повышение эффективности работы ИФК, улучшение взаимодействия с поставщиками и эксплуатантами пассажирских и грузовых самолетов российского производства, наращивание лизингового портфеля отечественных воздушных судов».

«Прежний гендиректор Сергей Туркин покинул ИФК, передав компанию в значительно лучшем состоянии, чем она находилась в момент его назначения в 2019 году», — добавили в ОАК.

На прошлой неделе стало известно, что грузовая авиакомпания AirBridgeCargo, входящая в группу «Волга-Днепр», не получила от ОАК самолеты Ил-96-400Т (ими владеет ИФК), которые должны были поступить в июне. В ОАК сообщили РБК, что работы по воздушным судам идут по графику, они проходят процедуру восстановления летной годности, один из самолетов находится в высокой степени готовности и готовится к передаче одному из российских эксплуатантов.

Источник РБК, близкий к ИФК, сказал, что договор об их поставке с AirBridgeCargo в итоге не был заключен, поэтому компания начала переговоры с другими потенциальными эксплуатантами. 6 июля гендиректор авиакомпании Red Wings (принадлежит ИФК) Евгений Солодилин говорил, что обратился в ОАК с просьбой о передаче самолета Ил-96, который намерены «поставить под сертификат грузовой авиакомпании».

«Коммерсантъ» указывает, что «ВСП-Лизинг», которой руководил новый глава ИФК Подхватилин, по данным СПАРК принадлежит советнику гендиректора ОАК по науке и члену совета директоров Red Wings Борису Алешину. У Алешина есть авиакомпания Sky Gates, которую планирует приобрести Red Wings. По информации «Ъ», именно Sky Gates получит Ил-96.