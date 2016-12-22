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В Воронеже начали собирать первый Ил-96-400М

На Воронежском авиационном заводе начали сборку планера первого широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ил-96-400М, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службе Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина.

«На завершающей стадии находятся работы по разработке конструкторской документации, параллельно осуществляется сборка элементов планера», — сказали в компании.

В июле правительство России выделило Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) 1,32 млрд руб. Средства предназначены для модернизации Воронежского авиазавода и производства самолетов Ил-96-400М.

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Медведев выделил ОАК 1,3 млрд руб. на модернизацию производства Ил-96

Ил-96 — пассажирский широкофюзеляжный самолет, его серийное производство началось в 1993 году, всего было выпущено 30 единиц. Модернизированный Ил-96-400М сможет перевозить до 400 пассажиров, также на нем установят более мощные по сравнению с обычной версией самолета двигатели.

О планах его создания в 2016-м заявил Дмитрий Рогозин, занимавший тогда пост вице-премьера. На модернизацию и организацию производства самолета тогда потратили 5,9 млрд руб. Сообщалось, что Ил-96-400М могут получить Минобороны и специальный летный отряд «Россия». Первые пять самолетов должны быть переданы Государственной транспортной лизинговой компании до 2023 года.

Теги: Ил-96-400, Воронеж
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