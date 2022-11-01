Минобороны Турции заявило, что Анкара продолжит вывозить зерно из Украины

Лидер Турции продолжает переговоры с российской и украинской стороной по вопросу зерновой сделки. По оценкам Анкары, прогресс в этом направлении продолжается и сделка будет продолжена, заявил глава Минобороны Турции

Суда под турецким флагом продолжат вывозить продовольствие из Украины после приостановки участия России в зерновой сделке. Об этом заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

«Мы заявляем, что достигнутое соглашение выгодно для всех сторон, и его нарушение будет проблематичным для всех сторон. Мы хотим продолжения этого соглашения и продолжения поставок зерна. В этом смысле мы также заявили, что выполняем и будем выполнять свою часть», — подчеркнул он.

Турция озабочена тем, что если поставки зерна прекратятся, то в развивающихся странах может начаться голод. По словам Акара, после подписания зернового соглашения произошло резкое падение цен на зерно. «Мы хотим, чтобы так продолжалось и впредь», — подчеркнул он.

Президент Турции Реджеп Эрдоган ведет телефонные переговоры с лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, добавил Акар. «Прогресс в этом направлении продолжается. По нашим оценкам, эта сделка будет продолжена», — сказал Акар.

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