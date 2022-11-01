Шойгу заявил, что все регионы мобилизовали нужное количество человек

Министр отметил, что в начале призыва военкоматы допускали ошибки, но были приняты меры и в результате регионы направили в воинские части нужное количество мобилизованных. Об окончании мобилизации Шойгу объявил еще 28 октября

Video

Все российские регионы направили в воинские части установленное количество мобилизованных, сообщил на селекторном совещании министр обороны Сергей Шойгу, передает ТАСС.

По его словам, на начальном этапе частичной мобилизации в деятельности военкоматов наблюдались недочеты, но «были приняты экстренные меры по улучшению организации их работы», и это принесло результаты.

Министр еще раз подчеркнул, что с 21 сентября были призваны 300 тыс. человек и Генштаб 29 октября дал указания о завершении призыва по мобилизации. По последним данным, в районы боевых действий направлены 87 тыс. человек.

Шойгу доложил Путину о выполнении задания по мобилизации и завершении призыва 28 октября. Он добавил, что оповещение населения о мобилизационных мероприятиях прекращено, военкоматы продолжат укомплектование войск за счет добровольцев и кандидатов на заключение контрактов.

При этом юрист Павел Чиков отмечал, что официально мобилизация завершится только после выхода соответствующего указа — до этого Минобороны, по его словам, может давать регионам новые мобилизационные задания.

Путин сказал, что не задумывался о необходимости такого документа и обсудит этот вопрос с юристами. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что дополнительных указов о завершении частичной мобилизации не нужно.