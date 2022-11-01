Bloomberg предложил создать агентство для контроля поставок Украине

В Белом доме опасаются, что контроль помощи в адрес Украины может привести к замедлению поставок и стать сигналом о недоверии к правительству Зеленского

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США поддерживают Украину вдвое активнее, чем Евросоюз, масштабы помощи «беспрецедентны», это помогло Киеву сдержать первоначальное наступление российской армии и организовать контрнаступление, однако существует риск нецелевого использования помощи, за этим следует следить по примеру поддержки Афганистана. Об этом пишет агентство Bloomberg в редакционной колонке.

С конца февраля Украина получила от США более $60 млрд помощи (включая гуманитарную), что делает Киев крупнейшим получателем такого рода поддержки в мире. Всего за семь месяцев Киев получил вдвое больше помощи, чем вся Западная Европа за год в рамках плана Маршалла в реальном выражении, указывает агентство.

Экономическая активность на Украине в значительной степени спала, пишет редакция, из-за чего Киев полагается на США и Европу для выплат военнослужащим, бюджетникам и предоставления основных услуг. Ранее одобренные пакеты помощи Украине требуют от Киева детализации своих расходов и отдельного хранения средств США от поступлений из других источников. До введения российских войск Украина славилась коррупцией и слабым управлением, пишет агентство. Есть незначительная вероятность того, что американское оружие попадет «не в те руки», либо будет продано за пределы Украины.

«В обмен на согласие конгресса продолжать поставлять Украине оружие и помощь Байден должен назначить наблюдателя для контроля за расходами США по образцу Специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана (SIGAR)», — говорится в статье.

Этот надзорный орган, подотчетный правительству США, учредили в 2008 году. Агентство выполняло аудит $145 млрд, направленных США для безопасности и восстановления Афганистана с 2001 года. За 13 лет работы расследования SIGAR завершились 160 приговорами по уголовным статьям. Ведомство сворачивает работу в Афганистану, указывает Bloomberg, а потому его сотрудникам можно поручить следить за поддержкой Украины.

Bloomberg указал на необходимость обеспечить надлежащее расходование средств в будущем, напомнив о предупреждении со стороны лидера меньшинства в палате представителей Кевина Маккарти. Конгрессмен допустил сокращение поддержки Киева, если республиканцы займут большинство мест в этой палате конгресса по итогам выборов в ноябре. Он выразил уверенность, что американцы не желают «выписывать пустой чек» (американская идиома, означающая разрешение на неограниченные траты. — РБК).

«Президент Джо Байден не должен ждать. Его администрация неохотно поддерживает более строгий надзор за оказанием помощи Украине, опасаясь замедления поставок и сигнала об отсутствии доверия к правительству президента Владимира Зеленского. Но сейчас эти опасения менее остры — и, во всяком случае, повышенная прозрачность помогла бы сохранить политическую поддержку Украины, поскольку война затягивается», — сказано в статье.

Источники The Wall Street Journal в июне говорили об опасениях среди американских и европейских чиновников относительно возможного присвоения или растраты направленной помощи. При этом к тому моменту случаев недобросовестного использования поддержки не было, отмечало издание, однако при увеличении объемов направляемой Киеву помощи риски вырастают.

Об опасности распространения оружия предупреждали и в Интерполе. «Высокая доступность оружия во время нынешнего конфликта приведет к его незаконному распространению на постконфликтном этапе», — говорил глава организации Юрген Шток. Финская полиция полагает, что оружие с Украины могло попасть на территорию страны.

Российская сторона критикует поставки Западом вооружений на Украину. «По имеющимся данным, часть иностранного вооружения, поставляемого Западом Украине, расползается по Ближневосточному региону, а также попадает на черный рынок», — утверждал министр обороны Сергей Шойгу.

К 1 ноября в США возобновили инспекции на Украине, которые призваны помочь Киеву отследить поставки и перемещение западного вооружения по территории страны, пишут Reuters и Associated Press со ссылкой на заявление высокопоставленного американского чиновника. Украинские чиновники поддерживают проверки и «демонстрируют прозрачность» использования оружия, отметил он.