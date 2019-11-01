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Политика ,  
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Путин предупредил о дефиците квалифицированных кадров к 2030 году
По словам президента, дефицит кадров в России к 2030 году может составить 3 млн человек. «Это чуть меньше, чем прогнозируется для Германии или для Великобритании, но для нас это тоже очень много», — отметил Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Проблема дефицита кадров необходимой квалификации в России носит острый характер, без принятия мер к концу 2030 года он составит около 3 млн человек. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе телемоста с участниками движения WorldSkills, передает пресс-служба Кремля.

«Для России эта проблема является достаточно острой. Если мы не будем предпринимать энергичных усилий для того, чтобы эти задачи решать, то к концу 2030 года дефицит квалифицированных кадров у нас составит где-то около 3 млн человек», — сказал Владимир Путин.

Проблема дефицита квалифицированных кадров характерна не только для России, но и для всего мирового рынка труда в целом, в том числе и для Западной Европы, а также «наших соседей и партнеров».

Путин отметил, что цифра в 3 млн человек чуть меньше прогнозируемого дефицита в Германии и Великобритании, однако для нас это очень много. Нехватка специалистов может привести к потерям в российской экономике, «измеряемым сотнями миллиардов долларов недополученной прибыли».

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В мае прошлого года консалтинговая компания Korn Ferry Hay Group выяснила, что общий дефицит кадров к 2030 году в Европе, включая Россию, составит более 14,3 млн человек, из-за этого экономика региона EMEA (Россия, Ближний Восток и Африка) потеряет $1,906 трлн. Если говорить только про Россию, то здесь к 2030 году кадровый голод составит приблизительно 2,8 млн человек. Потери российской экономики исследователи прогнозируют на уровне $297,1 млрд.

Ранее Минэкономразвития выступило за упрощение порядка иммиграции иностранных высококвалифицированных специалистов, снизив для этого порог зарплат. Сегодня зарплата для иностранцев, работающих в особых экономических зонах, не должна быть ниже 58 тыс. руб. в месяц. По мнению ведомства, необходимо облегчить получение российского гражданства иностранцам, которые закончили высшие учебные заведения в России.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Владимир Путин, дефицит кадров
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