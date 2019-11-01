Путин предупредил о дефиците квалифицированных кадров к 2030 году

По словам президента, дефицит кадров в России к 2030 году может составить 3 млн человек. «Это чуть меньше, чем прогнозируется для Германии или для Великобритании, но для нас это тоже очень много», — отметил Путин

Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Проблема дефицита кадров необходимой квалификации в России носит острый характер, без принятия мер к концу 2030 года он составит около 3 млн человек. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе телемоста с участниками движения WorldSkills, передает пресс-служба Кремля.

«Для России эта проблема является достаточно острой. Если мы не будем предпринимать энергичных усилий для того, чтобы эти задачи решать, то к концу 2030 года дефицит квалифицированных кадров у нас составит где-то около 3 млн человек», — сказал Владимир Путин.

Проблема дефицита квалифицированных кадров характерна не только для России, но и для всего мирового рынка труда в целом, в том числе и для Западной Европы, а также «наших соседей и партнеров».

Путин отметил, что цифра в 3 млн человек чуть меньше прогнозируемого дефицита в Германии и Великобритании, однако для нас это очень много. Нехватка специалистов может привести к потерям в российской экономике, «измеряемым сотнями миллиардов долларов недополученной прибыли».