МЭР предложило упростить миграцию в Россию кадров с высокой квалификацией

Ведомство считает, что для этого необходимо снизить порог зарплат, по которому, согласно российским законам, высокая квалификация определяется, а также упростить порядок получения гражданства тем, кто окончил российские вузы

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Минэкономразвития хочет упростить миграцию в Россию иностранных высококвалифицированных работников. Ведомство предлагает снизить порог зарплат, по которому определяется высокая квалификация (к таким специалистам российское миграционное законодательство относит иностранцев, которых привлекают на высокие зарплаты). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заместителя руководителя министерства Илью Торосова.

В настоящее время зарплата для желающих работать в особых экономических зонах не должна быть меньше 58 тыс. руб. в месяц, для занятых в научной сфере — не менее 83 тыс. руб., для всех остальных категорий работников — не менее 167 тыс. руб. в месяц.

Число разрешений на работу для высококвалифицированных специализаций при этом не квотируется, а разрешения на работу иностранцам выдают на три года. Они могут продлить его и оформить для себя и членов семьи вид на жительство в России. Газета указывает, что в прошлом году высококвалифицированным иностранцам выдали в России более 28 тыс. разрешений на работу.

В Минэкономразвития считают, что установленные зарплатные пороги необходимо уменьшить. Это, уверены в ведомстве, расширит число высококвалифицированных мигрантов. Также в министерстве отмечают, что нужно также ввести процедуру дистанционного подтверждения высокой квалификации.

Среди других предложений Минэкономразвития — упрощение получения российского гражданства тем иностранцам, которые окончили российские вузы, без отказа от уже имеющегося. Это, уверен Торосов, создаст условия для восполнения демографических провалов в России и будет способствовать ведению бизнеса, а также привлечению инвестиций.