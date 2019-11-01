Госдеп обвинил Россию в попытках разжечь беспорядки в Чили

Госдеп обвинил Россию в попытках разжечь беспорядки в Чили

По утверждению Вашингтона, «российские тролли» через соцсети стремятся разжечь ситуацию и усугубить разногласия в стране, охваченной протестами

Фото: Pablo Sanhueza / Reuters

Государственный департамент США заявил, что заметил признаки «влияния» России на недавние беспорядки в Чили. Слова высокопоставленного представителя американского внешнеполитического ведомства приводит Reuters.

По его словам, были «явные признаки», что люди воспользовались нестабильностью ситуации в Чили и «исказили ее с помощью использования и злоупотребления троллингом в социальных сетях». «Мы видели признаки активности России в поддержку негативного хода дебатов (в общесте)», — сказал представитель Госдепа.

Он отметил, что иностранное вмешательство было не единственным поводом для обострения ситуации в стране. Однако, добавил он, Россия «стремилась усугубить разногласия, разжечь конфликт и помешать демократическим дебатам».