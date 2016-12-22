Белый дом официально разрешил отказаться от закупок нефти у Ирана

В мире производится достаточно нефти, это позволяет отказаться от ее закупок в Иране, говорится в меморандуме Дональда Трампа. Белый дом опубликовал документ за несколько дней до вступление в силу второй волны санкций против Ирана

Дональд Трамп (Фото: Joshua Roberts / Reuters)

За несколько дней до введения в действие второй волны санкций против Ирана президент США Дональд Трамп подписал меморандум, в котором разрешил отказаться от поставок нефти из Ирана. Документ опубликован на сайте Белого дома.

В меморандуме, который адресован Госдепартаменту, Минфину и министерству энергетики, говорится, что он составлен после тщательного анализа ситуации на мировом рынке нефти. Предметом анализа были экономическая ситуация в мире, возможность увеличения добычи нефти, уровень незадействованных нефтедобывающих мощностей и наличие стратегических резервов.

«Я пришел к выводу, что <...> в мире производится достаточно нефти и нефтепродуктов другими странами, кроме Ирана, чтобы позволить значительное сокращение закупок нефти и нефтепродуктов у Ирана иностранными финансовыми организациями», — говорится в меморандуме, подписанном Трампом. ​

«Я и впредь буду пристально следить за ситуацией», — пообещал Трамп.

США объявили о возобновлении санкций против Ирана, отмененных в 2015 году в соответствии с ядерной сделкой, 7 августа 2018 года. «Предупредительная» часть ограничений вступила в силу в августе. Вторая, более серьезная, волна санкций, включающая ограничение на импорт иранской нефти, ожидается 4 ноября.

Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — ядерной сделки — в мае 2018 года. Сделка была заключена между Ираном и шестью странами (США, Великобританией, Россией, Францией, Китаем и Германией) и предусматривала отмену многочисленных санкций против Ирана в обмен на контроль над ядерной программы этой страны. Предыдущая администрация Барака Обамы преподносила это соглашение как большой внешнеполитический прорыв, однако сделку критиковали в США, администрация Обамы так и не смогла добиться ее ратификации. Главная претензия — слабый контроль и отсутствие гарантий от создания Ираном ядерного оружия.

После прихода к власти Трамп неоднократно заявлял, что Иран не отказался от планов по созданию ядерного оружия, ведет агрессивную внешнюю политику, соглашение не ограничивает развитие его ракетной программы, а Тегеран поддерживает террористические движения.

25 октября WSJ написала, что китайские нефтяные компании China National Petroleum Corp. (CNPC) и China Petrochemical Corp. отказались от поставок нефти из Ирана в ноябре. Источники издания рассказали также, что Банк Куньлунь, которым владеет CNPC, уже уведомил иранских контрагентов, что прекратит взаимодействие с ними 4 ноября, когда вступят в силу американские ограничения.



Ранее Китай покупал у Ирана около 600 тыс. барр. в день, а именно через Банк Куньлунь в Тегеран шли основные выплаты. В свою очередь источник WSJ в вашингтонской администрации сообщил, что вопрос о прекращении закупок нефти у Ирана обсуждался с КНР.

Европейские участники сделки по иранскому атому объявили о создании механизма обхода американских санкций. Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что, несмотря на решение о вводе санкций против Ирана, Вашингтон не намерен вредить своим партнерам, немедленно наказывая их за покупку иранской нефти. Болтон подчеркнул, что в соответствии с планами Трампа на Иран должно быть оказано «максимальное давление» и в идеале экспорт иранской нефти должен упасть до нуля.



«Мы понимаем, что ряд стран, в том числе в окружении Ирана, те, которые я недавно посетил, покупают иранскую нефть и не откажутся от нее немедленно. Мы собираемся добиться максимального давления, но не намерены навредить своим союзникам», — пояснил позицию США Джон Болтон. В то же время он отметил, что санкции уже отразились на экспорте иранской нефти — в качестве примера он привел отказ Китая от закупок.

