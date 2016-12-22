ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,65 64,97 EUR Нал. 75,43 73,75 USD Бирж. 65,88 +0,31 EUR Бирж. 74,59 +0,19 USD ЦБ. 65,60 -0,18 EUR ЦБ. 74,42 -0,37 EUR/USD 1,13 -0,00 BTC/USD Бирж. 6376,40 +54,40 IMOEX 2352,71 +2,29% RTSI 1126,21 +1,89% Brent 75,78 -0,86% DJIA 25114,81 +0,95% Nasdaq 7305,46 +1,99%
Белый дом официально разрешил отказаться от закупок нефти у Ирана
Лента новостей
Крупный пожар произошел в здании возле Счетной палаты в центре Москвы 01:37, Общество В парижском аэропорту столкнулись два пассажирских самолета 01:08, Общество Почему товары для дома и ремонта продаются в интернете лучше, чем офлайн 00:52, РБК и Schneider Electric Мантуров назвал срок принятия решения о судьбе затонувшего плавдока ПД-50 00:35, Общество Структура банка «Россия» стала претендентом на крымский «Инкерман» 00:31, Бизнес ЦБ назвал основные причины мошенничества на финансовом рынке 00:11, Финансы Авторы антипиратского меморандума не учли проблем книгоиздателей 00:10, Технологии и медиа Трамп объявил об отправке навстречу каравану мигрантов 15 тыс. солдат 00:08, Политика Украинский министр поручил расследовать показ карты с российским Крымом 00:07, Политика Большинство россиян не увидели угроз в использовании их данных в соцсетях 00:01, Политика Козак исключил «коврижки» для нефтяников за заморозку цен на бензин 31 окт, 23:36, Бизнес Козак прокомментировал просьбу перенести уплату акциза на бензин на АЗС 31 окт, 23:23, Бизнес Самый большой из президентских грантов получил проект Башметa 31 окт, 23:21, Политика Порошенко ответил о виновных в росте цен на газ словами «шерше ля фам» 31 окт, 22:52, Политика Обязательный минимум, который должен быть в рабочем кабинете фрилансера 31 окт, 22:51, РБК и Canon Правительство договорилось с нефтяниками о стабилизации цен на топливо 31 окт, 22:29, Бизнес МЧС опубликовало фото крупного пожара в ангаре в Подмосковье 31 окт, 22:24, Общество Болтон пообещал не препятствовать союзникам США в покупке иранской нефти 31 окт, 22:12, Политика «Локомотив» забил четыре гола в 1/8 финала Кубка России 31 окт, 22:07, Спорт Болтон спрогнозировал непродолжительную встречу Путина и Трампа в Париже 31 окт, 22:06, Политика 6 правил путешествия с друзьями 31 окт, 22:04, РБК и Билайн Цена нефти опустилась ниже $75 31 окт, 21:58, Экономика Приставы предложили сократить срок добровольной уплаты штрафов ГИБДД 31 окт, 21:49, Общество Слишком долго наблюдали: почему США решили остановить войну в Йемене 31 окт, 21:47, Политика Росстандарт показал новые дорожные знаки 31 окт, 21:34, Авто Новак Джокович гарантировал себе титул первой ракетки мира 31 окт, 21:18, Спорт НАТО рассказало о темах прошедшего совета с Россией 31 окт, 21:16, Политика Игра: спасите свой бизнес от санкций и недобросовестных контрагентов 31 окт, 21:04, РБК и Thomson Reuters
Белый дом официально разрешил отказаться от закупок нефти у Ирана
Политика, 01:47
0
Белый дом официально разрешил отказаться от закупок нефти у Ирана
В мире производится достаточно нефти, это позволяет отказаться от ее закупок в Иране, говорится в меморандуме Дональда Трампа. Белый дом опубликовал документ за несколько дней до вступление в силу второй волны санкций против Ирана
Дональд Трамп (Фото: Joshua Roberts / Reuters)

За несколько дней до введения в действие второй волны санкций против Ирана президент США Дональд Трамп подписал меморандум, в котором разрешил отказаться от поставок нефти из Ирана. Документ опубликован на сайте Белого дома.

В меморандуме, который адресован Госдепартаменту, Минфину и министерству энергетики, говорится, что он составлен после тщательного анализа ситуации на мировом рынке нефти. Предметом анализа были экономическая ситуация в мире, возможность увеличения добычи нефти, уровень незадействованных нефтедобывающих мощностей и наличие стратегических резервов.

«Я пришел к выводу, что <...> в мире производится достаточно нефти и нефтепродуктов другими странами, кроме Ирана, чтобы позволить значительное сокращение закупок нефти и нефтепродуктов у Ирана иностранными финансовыми организациями», — говорится в меморандуме, подписанном Трампом. ​

«Я и впредь буду пристально следить за ситуацией», — пообещал Трамп.

США объявили о возобновлении санкций против Ирана, отмененных в 2015 году в соответствии с ядерной сделкой, 7 августа 2018 года. «Предупредительная» часть ограничений вступила в силу в августе. Вторая, более серьезная, волна санкций, включающая ограничение на импорт иранской нефти, ожидается 4 ноября.

Трамп против всех: главное о санкциях США в отношении Ирана
Политика

Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — ядерной сделки — в мае 2018 года. Сделка была заключена между Ираном и шестью странами (США, Великобританией, Россией, Францией, Китаем и Германией) и предусматривала отмену многочисленных санкций против Ирана в обмен на контроль над ядерной программы этой страны. Предыдущая администрация Барака Обамы преподносила это соглашение как большой внешнеполитический прорыв, однако сделку критиковали в США, администрация Обамы так и не смогла добиться ее ратификации. Главная претензия — слабый контроль и отсутствие гарантий от создания Ираном ядерного оружия.

После прихода к власти Трамп неоднократно заявлял, что Иран не отказался от планов по созданию ядерного оружия, ведет агрессивную внешнюю политику, соглашение не ограничивает развитие его ракетной программы, а Тегеран поддерживает террористические движения.

25 октября WSJ написала, что китайские нефтяные компании China National Petroleum Corp. (CNPC) и China Petrochemical Corp. отказались от поставок нефти из Ирана в ноябре. Источники издания рассказали также, что Банк Куньлунь, которым владеет CNPC, уже уведомил иранских контрагентов, что прекратит взаимодействие с ними 4 ноября, когда вступят в силу американские ограничения.

Ранее Китай покупал у Ирана около 600 тыс. барр. в день, а именно через Банк Куньлунь в Тегеран шли основные выплаты. В свою очередь источник WSJ в вашингтонской администрации сообщил, что вопрос о прекращении закупок нефти у Ирана обсуждался с КНР.

Болтон пообещал не препятствовать союзникам США в покупке иранской нефти
Политика

Европейские участники сделки по иранскому атому объявили о создании механизма обхода американских санкций. Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что, несмотря на решение о вводе санкций против Ирана, Вашингтон не намерен вредить своим партнерам, немедленно наказывая их за покупку иранской нефти. Болтон подчеркнул, что в соответствии с планами Трампа на Иран должно быть оказано «максимальное давление» и в идеале экспорт иранской нефти должен упасть до нуля.

«Мы понимаем, что ряд стран, в том числе в окружении Ирана, те, которые я недавно посетил, покупают иранскую нефть и не откажутся от нее немедленно. Мы собираемся добиться максимального давления, но не намерены навредить своим союзникам», — пояснил позицию США Джон Болтон. В то же время он отметил, что санкции уже отразились на экспорте иранской нефти — в качестве примера он привел отказ Китая от закупок.
 

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Дональд Трамп , Иран , Санкции
Главное
ЦБ назвал основные причины мошенничества на финансовом рынке Финансы
Материалы по теме
Болтон пообещал не препятствовать союзникам США в покупке иранской нефти Политика
В Иране исключили сокращение экспорта нефти ниже 1 млн баррелей Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter