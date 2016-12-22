Болтон пообещал не препятствовать союзникам США в покупке иранской нефти

Иран должен быть готов к «максимальному давлению», предупредил советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон. Тем не менее он признал, что США не намерены «вредить» тем своим партнерам, которые зависят от иранской нефти

Джон Болтон (Фото: Jim Lo Scalzo / EPA / ТАСС)

Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что, несмотря на решение о вводе санкций против Ирана, Вашингтон не намерен вредить своим партнерам, немедленно наказывая их за покупку иранской нефти. Об этом он заявил в ходе открытого выступления в Обществе Александра Гамильтона, трансляция которого велась каналом C-SPAN.

Джон Болтон отметил, что после заключения ядерной сделки в 2015 году Иран приготовился к вступлению в «новую эру», из-за чего оказался не готов к новому введению санкций. В связи с этим, предположил политик, повторный ввод ограничений против иранской экономики может оказать серьезный эффект. «Они не были готовы к этому. Я думаю, вы сможете увидеть последствия: коллапс иранской валюты, демонстрации по всей стране», — сказал он.

Болтон подчеркнул, что в соответствии с планами Трампа на Иран должно быть оказано «максимальное давление» и в идеале экспорт иранской нефти должен упасть до нуля.

«Мы понимаем, что ряд стран, в том числе в окружении Ирана, те, которые я недавно посетил, покупают иранскую нефть и не откажутся от нее немедленно. Мы собираемся добиться максимального давления, но не намерены навредить своим союзникам», — пояснил позицию США Джон Болтон. В то же время он отметил, что санкции уже отразились на экспорте иранской нефти — в качестве примера он привел отказ Китая от закупок.

США после выхода из ядерной сделки объявили о планах возобновить санкции против Ирана к ноябрю. Они коснутся иранской промышленности, торговли, топливно-энергетического комплекса, а также углеводородного сырья и транзакций, связанных с Центральным банком Ирана. «Наша цель — усилить давление на иранский режим, сократив до нуля его доходы от продаж сырой нефти», — утверждал в июле директор отдела политического планирования Госдепартамента США Брайан Хук.

Несмотря на кризис в отношениях США и Китая, китайские нефтяные компании China National Petroleum Corp. (CNPC) и China Petrochemical Corp. отказались от поставок нефти из Ирана.

Тем не менее в конце сентября участники пятерки — Россия, Великобритания, Китай, Франция и Германия — приняли решение о создании специального механизма по обходу санкций США «для облегчения платежей, связанных с экспортом Ирана, включая нефть».