Писателя Дмитрия Быкова заочно приговорили к 7 годам колонии по делу о фейках

Писателя обвиняют в фейках об армии и уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Летом его объявили в международный розыск

Дмитрий Быков (Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press)

Черемушкинский суд Москвы заочно приговорил писателя Дмитрия Быкова (признан Минюстом иноагентом), обвиняемого в фейках об армии и уклонении от исполнения обязанностей иноагента, к семи годам колонии общего режима, сообщает ТАСС. Ему также запретили администрировать страницы в Сети в течение четырех лет.

РБК обратился за комментарием к адвокату Ольге Подоплеловой.

Быков признан виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС) и ч. 2 ст. 330.1 УК (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах).

Поводом для дела, в частности, стало видео с интервью, «содержащее ложную информацию о действиях российских войск против мирного населения в ходе военной операции на Украине». Летом писателя объявили в международный розыск.

Дмитрий Быков — писатель, поэт, публицист, литературный критик и педагог. В начале 2010-х прославился благодаря сатирическим проектам «Гражданин поэт» и «Господин хороший». Участвовал в митингах 2011–2012 годов и входил в координационный совет оппозиции. В 2021 году покинул Россию, а в феврале 2022-го выступил против военных действий на Украине, после чего был внесен в реестр иностранных агентов. В 2023 году издательство «АСТ» приостановило выпуск его книг.