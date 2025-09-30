Суд в Москве заочно приговорил певицу Максакову к лишению свободы

Мария Максакова-Игенбергс (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Пресненский суд Москвы вынес обвинительный приговор оперной певице Марии Максаковой-Игенбергс (признана Минюстом иноагентом) по обвинению в призывах к деятельности против безопасности государства и нарушении закона об иностранных агентах.

Певица, находящаяся за границей и объявленная в розыск, была приговорена к четырем годам шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает «РИА Новости».

Суд удовлетворил ходатайство государственного обвинения лишь частично — ранее прокурор просил назначить Максаковой-Игенбергс наказание в виде пяти лет двух месяцев лишения свободы. Также суд ввел дополнительное наказание в виде запрета на администрирование сайтов в течение пяти лет.

Мария Максакова — в прошлом солистка Мариинского театра — с 2011 года состояла в партии «Единая Россия», была депутатом Госдумы. Перестала быть депутатом в 2016 году. Из партии ее исключили в феврале 2017 года из-за двойного гражданства. В 2016 году она с супругом — экс-депутатом от КПРФ Вороненковым — уехала на Украину. Вороненкова объявили в международный розыск и заочно арестовали в России. В марте 2017 года он был застрелен в центре Киева. В 2021 году Максакова вернулась в Россию, но позже вновь покинула страну и сейчас проживает за рубежом.

Уголовное дело было возбуждено после того, как певица опубликовала на YouTube видео, где, по версии следствия, содержались призывы к деятельности против безопасности России. Минюст внес Максакову-Игенбергс в реестр иностранных агентов еще в мае 2023 года, после чего ее неоднократно штрафовали за нарушение соответствующего законодательства.

Адвокат, назначенный государством для защиты певицы, сообщал суду, что не может связаться со своей подзащитной и не знает ее позиции по делу.

29 июля певицу объявили в международный розыск по делу о публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства (п. «в» ч. 2 ст. 280.4 Уголовного кодекса). Ее неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушение правил деятельности иностранного агента.