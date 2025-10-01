 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Обвинение попросило суд приговорить Дмитрия Быкова к семи годам

Дмитрий Быков
Дмитрий Быков (Фото: Алексей Смышляев / ТАСС)

Гособвинение попросило приговорить писателя Дмитрия Быкова (признан Минюстом иноагентом), обвиняемого в фейках об армии и уклонении от исполнения обязанностей иноагента, к семи годам заключения заочно, передает корреспондент «РИА Новости» из зала суда.

«Прошу назначить наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием в колонии общего режима, со штрафом 300 тыс. руб. и запретом администрировать страницы в сети на срок пять лет», — заявил гособвинитель.

По данным следствия, в октябре 2023 года, находясь за границей, Быков опубликовал видео с интервью, содержащее ложную информацию о действиях российских войск против мирного населения в ходе военной операции на Украине. Также в феврале 2025 года он разместил два материала в неуказанном мессенджере без маркировки, которую должно ставить лицо, признанное иноагентом.

На экс-ведущую «Эха» Ларину завели дело за нарушение правил для иноагента
Политика
Ксения Ларина

Писателя обвиняют в публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 Уголовного кодекса) и в нарушении законодательства об иностранных агентах (ч. 2 ст. 330.1 УК). Статьи предусматривают до десяти и двух лет лишения свободы соответственно.

Дмитрий Быков — писатель, поэт, публицист, литературный критик и педагог. В начале 2010-х он прославился благодаря сатирическим проектам «Гражданин поэт» и «Господин хороший». Быков участвовал в митингах 2011–2012 годов и входил в координационный совет оппозиции. В 2021 году он покинул Россию, а в феврале 2022-го выступил против военных действий на Украине, после чего был внесен в реестр иностранных агентов. В 2023 году издательство «АСТ» приостановило выпуск его книг.

В июле 2025 года писателя объявили в международный розыск. В сентябре 2025 года Росфинмониторинг внес Быкова в перечень террористов и экстремистов. Минюст внес Быкова в реестр иноагентов в июле 2022 года.

