Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны сообщило о контроле над Вербовым в Днепропетровской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Вербовое в Днепропетровской области, сообщило Минобороны.

По данным ведомства, населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Восток».

Село Вербовое расположено в Покровском районе на юго-востоке Днепропетровской области, к западу от села Степовое, о контроле над которым Минобороны России отчитывалось 27 сентября. По состоянию на 2001 год в Вербовом проживало 236 человек.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Минобороны Днепропетровская область Военная операция на Украине
