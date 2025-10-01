Минобороны сообщило о контроле над Вербовым в Днепропетровской области
Российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Вербовое в Днепропетровской области, сообщило Минобороны.
По данным ведомства, населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Восток».
Село Вербовое расположено в Покровском районе на юго-востоке Днепропетровской области, к западу от села Степовое, о контроле над которым Минобороны России отчитывалось 27 сентября. По состоянию на 2001 год в Вербовом проживало 236 человек.
Материал дополняется
