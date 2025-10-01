Илон Маск не исключил, что умрет на американском Марсе

Богатейший человек Земли пообещал, что будет жить только в США и там же скончается — либо на Марсе, если там будет американская территория

Илон Маск (Фото: Daniel Cole / Reuters)

Миллиардер Илон Маск не исключил, что умрет на Марсе. Об этом он написал в X.

«У меня есть один паспорт сейчас и навсегда: Америка. Я буду жить и умру здесь. Или на Марсе (как часть Америки)», — заявил Маск.

Илон Маск сообщал прежде, что первый полет корабля Starship к Марсу может состояться в конце 2026 года. По его словам, на борту будет человекоподобный робот Optimus. Если посадка пройдет успешно, высадка людей станет возможна в 2029–2031 годах.

Tesla Optimus — разработка компании Tesla, первый ограниченный выпуск робота ожидается уже в 2025 году. Этот проект позиционируется как домашний робот-гуманоид, призванный брать на себя часть рутинных и опасных задач. Навигация робота в пространстве обеспечивается комбинацией сенсоров, камер и датчиков. Движения контролируются множеством электромеханических приводов, распределенных по разным зонам «тела». Optimus способен поднимать и переносить грузы весом до 70 кг, складывать одежду, а также помогать на кухне во время готовки. По предварительным прогнозам, стоимость такого робота составит порядка $30 тыс.

В октябре 2024 года Маск допустил, что корабли SpaceX смогут совершать посадку на Луне в рамках маршрутов к Марсу. При этом он подчеркнул, что главной целью остается Красная планета.

По словам Маска, цель SpaceX — создать на Марсе «самодостаточную цивилизацию» в течение 20-30 лет. Также Маск предложил установить на Марсе прямую демократию, отметив в то же время, что «марсиане решат, какое у них будет управление».

Физик и исследователь Марса Эндрю Коутс заявил, что планы Маска о заселении Марса могут оказаться катастрофическими. Он отметил, что земляне загрязнят планету и поставят под угрозу поиск внеземной жизни. При этом ученый не против заселения Луны, поскольку на ней, по его словам, нет компонентов, необходимых для обнаружения жизни.

В начале сентября министр транспорта США, исполняющий обязанности главы NASA Шон Даффи рассказал, что США надеются в начале 2030-х годов отправить миссию на Марс. «Мы хотим начать отправлять на Луну полезные грузы, чтобы начать строить там базу, и затем в начале 2030-х годов отправиться к Марсу. <...> Это будет миссия длиной в восемь месяцев», — уточнил он.

Маск — богатейший человек Земли, следует из индекса миллиардеров, составляемого Bloomberg. Он лидирует с $459 млрд, на втором месте — Ларри Элисон с $340 млрд.