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Технологии и медиа ,  
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Маск предложил установить на Марсе прямую демократию

После колонизации на Марсе должна быть установлена прямая, а не представительная демократия, заявил Маск. Прежде он называл отправку людей на красную планету возможностью «переосмыслить всю природу правительства»
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Самый богатый человек в мире и глава SpaceX Илон Маск (состояние, по версии Forbes, составляет $436,8 млрд) заявил, что на Марсе нужно установить прямую демократию, отметив в то же время, что «марсиане решат, какое у них будет управление».

Так он ответил на вопрос пользователя X, какой будет форма правления на планете «после того, как мы колонизируем Марс».

Маск и прежде предлагал отказаться от модели представительной демократии в пользу прямой, поскольку в ней меньше коррупционных рисков. По мнению предпринимателя, представительная демократия, когда законы принимают выбранные народом представители, не нужна для первых небольших колоний, а сами законы должны быть короткими и простыми для понимания.

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Космический&nbsp;корабль&nbsp;Starship

Отправка людей на Марс — это возможность «переосмыслить всю природу правительства, как это было сделано при образовании Соединенных Штатов» в XVIII веке, заявлял бизнесмен в 2021 году.

В сентябре Маск предположил, что в ближайшие два года SpaceX может отправить на Марс пять беспилотных космических кораблей Starship. Если вся пятерка сможет благополучно совершить посадку на Марсе, то уже через четыре года станут возможны и пилотируемые полеты на красную планету. Колонизация Марса спасет земную цивилизацию в том случае, если на самой Земле случится ядерная война, пандемия некого «супервируса» или вызванный иной причиной демографический коллапс, уверен он.

Во время нынешней предвыборной кампании в США Маск причислял к необходимым условиям для отправки людей на Марс победу республиканцев, отмечает Politico. Иногда он напрямую связывал эти два события, в частности, призывал в X: «Голосуйте за Дональда Трампа, если хотите, чтобы человечество добралось до Марса!».

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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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