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Удар Ирана по Израилю ,  
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Росавиация рекомендовала отменить полеты в три страны из-за атаки Ирана

Сюжет
Удар Ирана по Израилю
Росавиация объявила об угрозе полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака на фоне ракетного удара Ирана по Израилю и риска ответной атаки
Фото: Alones / Shutterstock
Фото: Alones / Shutterstock

В связи с обострением конфликта между Ираном и Израилем и прошедшей волной ракетных ударов Ирана Росавиация выпустила предупреждение для российских авиакомпаний. Им рекомендуется воздержаться от полетов в Иран, Ирак и Израиль.

«В связи с угрозой безопасности полетов гражданских воздушных судов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от полетов в/из аэропортов этих государств и в их воздушном пространстве до особого распоряжения», — говорится в сообщении.

Российский самолет развернулся в небе из-за ракетного удара по Израилю
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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Из-за ракетной атаки Ирана по меньшей мере один российский самолет сменил курс — это лайнер Red Wings, летевший из Сочи в Тель-Авив. Он совершил посадку на запасном аэродроме в Шарм-эш-Шейхе в Египте. Авиакомпания также вынужденно отменила рейс 4312 «Тель-Авив — Сочи». Пассажирам будут возвращены средства за приобретенные билеты.

Согласно данным Flightradar, из Москвы рейсы в Тель-Авиа ежедневно выполняет российская авиакомпания Red Wings, а также перевозчик Израиля EL AL. Из Сочи рейсы в Тель-Авив выполняют Red Wings и «Азимут».

Этим вечером Иран нанес массированный ракет удар по Израилю. Как объявил Корпус стражей исламской революции (КСИР), это сделали в ответ на гибель лидеров «Хезболлы» и ХАМАС в результате израильских авиаударов. Ракетную тревогу объявили по всему Израилю.

Израильская армия (ЦАХАЛ) доложила о сбитии почти всех ракет, но признала, что некоторые из них достигли целей. Представитель Вооруженных сил пообещал Ирану последствия.

В предыдущий раз Иран атаковал Израиль около полугода назад, в апреле. Тогда Израиль при поддержке США и Иордании перехватил почти все ракеты и дроны. ЦАХАЛ в ответ нанес удар по авиабазе в Иране.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Росавиация Иран Израиль
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