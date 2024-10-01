Росавиация рекомендовала отменить полеты в три страны из-за атаки Ирана

Росавиация объявила об угрозе полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака на фоне ракетного удара Ирана по Израилю и риска ответной атаки

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В связи с обострением конфликта между Ираном и Израилем и прошедшей волной ракетных ударов Ирана Росавиация выпустила предупреждение для российских авиакомпаний. Им рекомендуется воздержаться от полетов в Иран, Ирак и Израиль.

«В связи с угрозой безопасности полетов гражданских воздушных судов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от полетов в/из аэропортов этих государств и в их воздушном пространстве до особого распоряжения», — говорится в сообщении.

Из-за ракетной атаки Ирана по меньшей мере один российский самолет сменил курс — это лайнер Red Wings, летевший из Сочи в Тель-Авив. Он совершил посадку на запасном аэродроме в Шарм-эш-Шейхе в Египте. Авиакомпания также вынужденно отменила рейс 4312 «Тель-Авив — Сочи». Пассажирам будут возвращены средства за приобретенные билеты.

Согласно данным Flightradar, из Москвы рейсы в Тель-Авиа ежедневно выполняет российская авиакомпания Red Wings, а также перевозчик Израиля EL AL. Из Сочи рейсы в Тель-Авив выполняют Red Wings и «Азимут».

Этим вечером Иран нанес массированный ракет удар по Израилю. Как объявил Корпус стражей исламской революции (КСИР), это сделали в ответ на гибель лидеров «Хезболлы» и ХАМАС в результате израильских авиаударов. Ракетную тревогу объявили по всему Израилю.

Израильская армия (ЦАХАЛ) доложила о сбитии почти всех ракет, но признала, что некоторые из них достигли целей. Представитель Вооруженных сил пообещал Ирану последствия.

В предыдущий раз Иран атаковал Израиль около полугода назад, в апреле. Тогда Израиль при поддержке США и Иордании перехватил почти все ракеты и дроны. ЦАХАЛ в ответ нанес удар по авиабазе в Иране.